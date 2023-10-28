В Казани расширят перечень школьников, которым положено бесплатное питание

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В Казани планируют обеспечить бесплатным питанием в школах детей от первых (других) браков супругов, воспитывающихся в семьях участников СВО. Соответствующие изменения внесут в постановление исполкома, если документ пройдет антикоррупционную экспертизу.

Ранее в постановлении были указаны только дети участников спецоперации, в том числе обучающиеся на дому (последним положен набор продуктов питания).

Теперь пункт о предоставлении бесплатного питания в школе планируют скорректировать. «- учащихся 1-11-х классов — детей граждан, участвующих в специальной военной операции, а также детей от первого (другого) брака супруга (супруги), воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, из числа граждан:», — будет написано в новой редакции.

Напомним, что бесплатное питание в Казани предоставляется для школьников из семей граждан призванных по частичной мобилизации; проходящих службу в батальонах «Алга» и «Тимер», сформированных в республике; добровольцев; военнослужащих и лиц, проходящих службу в Национальной гвардии РФ, командированных в зону СВО; сотрудников МВД по РТ, Управления ФСБ по РТ, командированных в зону СВО; граждан Российской Федерации, погибших при участии в специальной военной операции.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.