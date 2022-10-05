«Они окружены вниманием и заботой»: мэр Казани рассказал о поддержке семей мобилизованных

Какую помощь семьям мобилизованных казанцев оказывает город? Какие льготы предоставлены их детям, в чем нуждаются их жены и родители? Сколько мобилизованных решили жениться перед отправкой в зону СВО? Обо всем этом сегодня рассказали на заседании штаба по социальным вопросам, подробности у «Татар-информа».

Ильсур Метшин: «Штаб по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией, оперативно рассмотрит все вопросы семей, особенно те, которые требуют незамедлительного решения» Фото: kzn.ru

Сегодня в исполнительном комитете Казани мэр города Ильсур Метшин рассказал журналистам о том, что в городе организован штаб по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Он выслушал доклады руководителей нескольких структурных подразделений исполкома.

«С семьями мы всегда на связи»

«Организация пунктов сбора для мобилизованных была нашей первой задачей. Вторая, но не менее важная, – это обеспечить поддержку их семьям. Очевидно, что потребуется индивидуальная работа с каждой семьей, и она уже начата. Все семьи мобилизованных на сегодняшний день взяты под контроль. Наши коллеги из районных администраций обошли все семьи. Провели анкетирование и составили основной список вопросов. Штаб по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией, оперативно рассмотрит все вопросы семей, особенно те, которые требуют незамедлительного решения. Мы будем собирать информацию, анализировать ее и вырабатывать решения в рамках полномочий муниципалитета, а главное – находить механизмы реализации», – рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

О работе штаба Ильсуру Метшину доложил руководитель аппарата исполнительного комитета Булат Алеев.

Булат Алеев: «Была поставлена задача дойти до каждой семьи и выяснить, с какими проблемами они столкнулись и думают, что столкнутся в будущем» Фото: kzn.ru

«На прошлой неделе был организован городской штаб для поддержки семей мобилизованных, куда вошли руководители всех структур социального блока, руководители комитета экономики, жилищно-коммунального хозяйства, главы районных администраций. Была поставлена задача дойти до каждой семьи и выяснить, с какими проблемами они столкнулись и думают, что столкнутся в будущем. Выработать общие меры поддержки и оказать семьям необходимую адресную помощь. Это одинаково важно как для семей, так и для самих мобилизованных. Отправляясь на службу, каждый из них хочет иметь уверенность в том, что его семья окажется под защитой и окружена заботой», – рассказал руководитель аппарата исполнительного комитета Булат Алеев.

Для создания социального паспорта каждой семьи был разработан список из 16 вопросов. Порядка трехсот сотрудников исполкома обошли все семьи мобилизованных. Они общались с их родителями, женами, детьми.

«От 70% семей мы уже имеем заполненными анкетные данные, они уже обработаны, эту работу мы сегодня завершим. Проанализировав итоги обработки результатов, мы сформировали основные вопросы по блокам. К первому блоку мы отнесли вопросы с юридическим разъяснением. Например, оформление документов. Второй блок вопросов полностью связан с детьми – от устройства в детский сад до обеспечения им питания в школах. Каждый вопрос берется на контроль, мы даем оперативные разъяснения. Там, где мы можем помочь сразу, помогаем сразу. С семьями мы всегда остаемся на связи»,

Родителям мобилизованных часто требуется помощь с лечением и оплатой налогов, а для некоторых жен сейчас стал актуальным поиск работы и трудоустройство.

Детям мобилизованных организовано бесплатное двухразовое питание в школах с 10 октября и до конца учебного года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бесплатное питание, транспорт и музеи детям мобилизованных

Он дополнил, что с механизмами предоставления помощи семьям мобилизованных казанцев штаб определится уже до 10 октября.

Родственникам мобилизованных выдадут специальные пластиковые карточки, чтобы они могли подтвердить льготу.

Штаб уже оказывает помощь по некоторым вопросам:

Детям организовано бесплатное двухразовое питание в школах с 10 октября и до конца учебного года

Бесплатное посещение детских садов для дошкольников с 1 ноября

Дети мобилизованных с 10 октября смогут бесплатно ездить во всех видах общественного транспорта

Бесплатное посещение детьми музеев, театров и зоопарков. Ребенка сможет бесплатно сопровождать один взрослый

Посещение бассейнов и тренажерных залов для детей будет бесплатным

Рима Мухамедшина: «Департамент организовал питание мобилизованных сразу же, как появилась потребность» Фото: kzn.ru

«Создали дополнительные бригады, чтобы кормить мобилизованных»

Следующей с докладом выступила руководитель департамента питания Рима Мухамедшина. Она рассказала о том, как работает комбинат питания с начала частичной мобилизации.

«Департамент организовал питание мобилизованных сразу же, как появилась потребность. С момента объявления о частичной мобилизации было разработано меню согласно общевойсковой форме номер 1. Меню сбалансировано по калорийности, жирам, белкам и углеводам. Для мобилизованных организовано трехразовое горячее питание. Оно готовится на комбинате питания и в горячем виде отправляется к ним», – поделилась руководитель департамента питания Рима Мухамедшина.

Для того чтобы обеспечить мобилизованных трехразовым питанием, на комбинате питания были сформированы дополнительные бригады работников Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На завтрак у мобилизованных всегда каша и мясное блюдо, обязательно яйцо, хлеб, масло и горячий чай или кофе с печеньем. На обед – салат, суп, второе блюдо, горячий напиток и печенье. На ужин – второе блюдо, хлеб и чай.

Для того чтобы обеспечить мобилизованных трехразовым питанием, на комбинате питания были сформированы дополнительные бригады работников, около 100 человек в смену.

Но при этом комбинат питания также продолжает делать свою основную работу в штатном режиме – кормить школьников и воспитанников детских садов.

Римма Миннуллина: «У мобилизованных граждан в основном был только один вопрос: как можно зарегистрировать брак без личного присутствия» Фото: kzn.ru

Экстренная регистрация брака

Римма Миннуллина, начальник Управления записи актов гражданского состояния, рассказала, что есть мобилизованные, которые хотят, но не могут зарегистрировать брак со своими половинками.

«Вчера мы выехали на “Казань Экспо”, встретились с мобилизованными гражданами. У них в основном был только один вопрос: как можно зарегистрировать брак без личного присутствия. С консультацией по этому вопросу обратились 28 человек. Сегодня в рабочем порядке мы формируем реестр, чтобы предварительно проверить документы для регистрации брака мобилизованных граждан. Мы согласовали с руководством мобилизационного пункта даты и время, когда мы можем приехать для того, чтобы предоставить возможность мобилизованным одновременно подать заявления на регистрацию брака. А также зарегистрировать браки желающих в торжественной обстановке», – сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.

С начала частичной мобилизации, после получения повестки, казанцы начали подавать заявления на регистрацию брака, рассказала Римма Миннуллина. Им старались помочь в экстренном порядке. По ее информации, только С 21 по 30 сентября было зарегистрировано 29 браков среди мужчин, которым пришла повестка.