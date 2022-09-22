Детской больнице №1 Казани подарили три аппарата ИВЛ для реанимации новорожденных

Городская детская больница №1 Казани получила три аппарата искусственной вентиляции легких в отделение реанимации для новорожденных. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Ни один будущий родитель не допускает даже мысли, что жизнь его ребенка может начаться в отделении реанимации для новорожденных детей, но если это случается, то шансы на выживание часто зависят от качественной и своевременной вентиляции легких, поэтому, приобретая такое интеллектуальное медицинское оборудование, мы не только повышаем безопасность лечения наших маленьких пациентов, но и сохраняем их возможность на здоровую и счастливую жизнь», – подчеркнул главный врач больницы №1 Владимир Филатов.

Фото: Пресс-служба первой детской больницы Казани

Новые аппараты ИВЛ можно настроить в соответствии с потребностями легких только что родившихся детей, а также проводить вентиляцию с высокочастотной подачей кислорода, что особенно важно для недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при рождении.

Три современных аппарата ИВЛ из Швейцарии появились в больнице благодаря совместному проекту клиники и благотворительного фонда «Линия жизни». Ранее «Татар-информ» сообщал, что благотворительный фонд «Линия жизни» передал казанской детской больнице №1 высокотехнологичные кувезы для новорожденных.