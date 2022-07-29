Высокотехнологичные кувезы для новорожденных передал фонд «Линия жизни» больнице Казани

Высокотехнологичное медицинское оборудование – кувезы для новорожденных – передал благотворительный фонд «Линия жизни» казанской детской больнице №1. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы Татарстана.

Пять инкубаторов для интенсивной терапии и семь аппаратов для удаления мокроты из легкого и жидкого секрета из носа общей стоимостью 15 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба казанской детской больницы №1

За месяц при помощи этого оборудования в детской больнице №1 пролечены шесть новорожденных, пятеро из которых родились недоношенными с весом менее двух килограммов. Они поступили в больницу из разных роддомов Казани и нуждались в дополнительной кислородной и температурной поддержке.

«Для нас ценен каждый ребенок и его здоровье. Для недоношенных малышей крайне важно, чтобы они чувствовали себя как в утробе матери. Ведь они еще не должны были родиться на этом сроке. Для этого и нужны те инкубаторы, которые нам любезно предоставил фонд ’’Линия жизни’’. Это самое современное оборудование, которое в автоматическом режиме обеспечивает ребенку все, что нужно: поддерживает правильную температуру и влажность, темноту и покой. Кувезы устроены таким образом, что доступ медперсонала в них минимизирован. Для нашей больницы – это очень большое подспорье, и я надеюсь, что мы и дальше будем взаимодействовать с фондом», – рассказал главный врач казанской детской больницы №1 Владимир Филатов.

Фото: Пресс-служба казанской детской больницы №1

Благодаря новому оборудованию новорожденные провели в отделении реанимации не пятнадцать дней, как обычно с такими показаниями, а десять.

«В этих кувезах ребенок получает все, что необходимо для жизни. Это в прямом смысле слова спасение жизни ребенка. Это самая великая ценность, которая у нас есть», – отметила президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова.