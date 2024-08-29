Детский сад с 100-летней историей открылся после реконструкции в Апастово

В Апастово здание детского сада «Солнышко» со столетней историей претерпело значительные изменения и в канун Дня республики было торжественно передано в эксплуатацию.

В дошкольном учреждении созданы новые удобства для малышей. Здание полностью перестроено и обновлено, заменена кровля, облицованы стены, комнаты выкрашены в светлые тона. Пищевой блок теперь размещен совершенно в ином месте – в соответствии с современными требованиями. В отличие от прежней планировки были созданы танцевальный и спортивный залы.

Решен и вопрос, волнующий родителей. Рядом с детским садом оборудована парковка.

Обновленный детсад открыл свои двери. Празднично одетые дети, их родители и коллектив выразили благодарность Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову и главе района за созданные удобства.

Интересно, что глава Апастовского района Айрат Зиганшин в свое время и сам посещал детский сад «Солнышко» и до сих пор сохраняет теплые воспоминания о нем.

150 детей переступили порог нового здания детского сада. На церемонии открытия депутат Госдумы России Марат Нуриев отметил, что их всех ждет прекрасное будущее.

«Я рад, что в Апастово открываются прекрасные здания. Растут дети. Это значит, что и наш район, и села живут. Счастливы дети. Их родители тоже передают своих детей в надежные руки опытных педагогов. В детском саду закладывается дорога в будущее. Здание очень красивое, притягательное», — сказал Марат Нуриев.

Ремонтные работы здесь были проведены на сумму 70 миллионов рублей. Работы провела строительная организация «Заман», сообщила заведующая садом Алсу Хайруллина.

К открытию детского сада ребята подготовили яркие выступления. В светлых, просторных, современных комнатах они не перестают радоваться новой мебели, новым игрушкам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Апастовского района вручил детям бойцов СВО подарки ко Дню знаний.