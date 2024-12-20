Детский сад Нижнекамска собрал партию новогодних подарков для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Детский сад №12 города Нижнекамска собрал партию новогодних подарков для военнослужащих. В акции приняли участие работники дошкольного учреждения, родители воспитанников и сами малыши, которые подготовили рисунки на военную тематику.

Воспитанники нарисовали разные рисунки, написали для бойцов поздравления на открытках. Пожелания короткие, ведь ребята только учатся писать, но искренние.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Работники детского сада совместно с родителями уже не первый раз собирают посылки для военнослужащих. В преддверии Нового года они тоже решили сделать для них полезные подарки.

«12-й садик собрал все необходимое для наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Для того чтобы создать хоть чуточку новогоднего настроения. Я отдельно хочу сказать огромное спасибо всем причастным, кто собирал данную помощь и поддержку, и всех наступающим Новым годом», — пожелала председатель СТОС поселка Строителей Юлия Руденко.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Как считают отправители, подарки на фронте прежде всего должны нести пользу. Волонтеры упаковали теплые вещи, закупили средства гигиены и лекарства, изготовили окопные свечи. У ребят же была задача — порадовать солдат морально.

«Я рисовал солдатам рисунок», — рассказала воспитанник детского сада.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Дорогие наши военные, вы у нас необыкновенные, мы вас любим, ценим, уважаем и здоровья вам желаем», — пожелал коллектив дошкольного учреждения.

«Дорогие наши солдаты, спасибо за вашу службу и защиту нашей страны. Вы настоящие герои! Ждём вас домой живыми и здоровыми», — присоединились остальные.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

У двух сотрудников детсада дети служат в зоне СВО, есть и отцы-военнослужащие, которые выполняют свой воинский долг на передовой.

«Конечно же, мы в связи с этим всегда идем им на помощь, поддерживаем их, чем можем», — поделилась старший воспитатель детсада №12 Марина Ефремова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Теперь эти коробки отвезут в центр сбора, откуда их отправят на передовую в составе гуманитарной помощи от города.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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