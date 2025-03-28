Детский омбудсмен в РТ предложила ввести ответственность за склонение к аборту

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец направила в Госсовет РТ предложение о введении ответственности за склонение к аборту. Об этом уполномоченный по правам ребенка в республике сообщила на восьмом заседании Госсовета РТ.

«Надеемся на положительное решение вопроса, как это уже произошло в 14 регионах России», – сказала она.

Волынец отметила, что в Год семьи на федеральном уровне поддержана ее инициатива по решению вопросов демографии.

«Для предотвращения искусственного прерывания беременности предложено проводить ультразвуковое исследование для визуализации эмбриона и его сердцебиения, которое услышит будущая мама», – уточнила она.

На той же сессии Госсовета РТ депутаты обсудили введение штрафов за нарушение требований содержания собак, а президент АН РТ Рифкат Минниханов предложил ввести налоговый вычет для инвестирующих в НИОКР. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».