Детский омбудсмен Татарстана предложила создавать при вузах комнаты присмотра за детьми

Для поддержки студенческих семей в Татарстане необходимо создавать общежития семейного типа и переводить семейные пары студентов, у которых родились дети, с платного на бесплатное обучение. Об этом «Татар-информу» заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Данная норма сейчас есть в законе, но есть условие — если имеются бюджетные места. Бюджетных мест, естественно, всегда нет, они всегда заняты. Необходимо для студентов, ставших родителями, выделять дополнительные бюджетные места», — подчеркнула Волынец.

Кроме того, собеседница агентства уверена, что следует создавать комнаты присмотра за детьми при вузах. «Многие студентки не соглашаются сохранять беременность и рожать ребенка, если понимают, что придется прервать обучение», — заметила она.

Помимо этого, по ее словам, созданию студенческих семей поспособствовало бы повышение пособий студенткам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пособия по беременности и родам студенткам очных отделений могут увеличиться более чем в десять раз — до 74,9–235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Соответствующий законопроект разработал Минтруд России по поручению Президента РФ Владимира Путина.