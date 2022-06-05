Детский омбудсмен РТ прокомментировала создание движения «Большая перемена»

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец прокомментировала создание Всероссийского детского движения «Большая перемена».

Как считает Волынец, в новом движении каждый ребенок должен иметь возможность для выражения лидерских качеств, для этого хорошо подходят конкурсы и коллективные игры, обучающие мероприятия. «И тогда появляется реальный шанс оторвать наших детей от гаджетов и интернета, которые во многом сегодня заменяют реальную жизнь и реальные достижения», — подчеркнула детский омбудсмен.

Кроме того, она отметила возможности нового объединения для воспитания патриотизма в детях.

«Наши дети имеют право на правду о своей Родине, и в рамках участия в повестке новой организации было бы здорово предусмотреть внутренний туризм с целью знакомства с памятными местами России, объектами боевой славы, героическими мемориалами. Это и есть истинный патриотизм — знание своей истории и уважение к ней. При этом расходы на поездки по стране должны быть возложены не на родителей, это важный аспект», — отметила Волынец.

Ранее Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Дамиром Фаттаховым создание движения «Большая перемена», о чем сообщал «Татар-информ».