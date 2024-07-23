Детский омбудсмен РТ предложила запретить пропаганду разводов и одиночества

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец

Фото: © «Татар-информ»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец направила в Государственную Думу РФ предложение законодательно запретить в стране пропаганду разводов и семейного одиночества. Первой об этом рассказала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, позднее эту информацию подтвердило РИА Новости.

«В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте», — заявила детский омбудсмен РТ в послании, адресованном заместителю Председателя Госдумы и бывшему детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой.

Волынец в своем обращении заметила, что с начала года число родившихся в России уменьшилось на 2,1%. При этом количество разводов на 3,5% превышает число браков — развелись 271 тыс. семейных пар, а вступили в брак 260 тыс. В связи с этим она и выдвинула «инициативу о запрете пропаганды разводов и синглтона в Российской Федерации».

По мнению детского омбудсмена Татарстана, закон о запрете пропаганды разводов и одиночества мог бы включать запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают преимущества развода или одинокого образа жизни, создание программ, нацеленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами, а также поддержку организаций и инициатив, которые стремятся помочь семьям справляться с трудностями и кризисами.