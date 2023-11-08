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Детский омбудсмен РТ предложила поднять размер единого пособия для беременных россиянок
Единое пособие для беременных в России следует увеличить до прожиточного минимума. Данное предложение уже направили зампредседателя профильного комитета Госдумы Татьяне Буцкой. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец в своем телеграм-канале.
Как объясняет спикер, назначая такие выплаты, нужно исключить комплексный подход нуждаемости семьи, рассчитывающей на получение пособия. Это поможет повысить эффективность реализации всей социально-демократической политики и усилит меры соцподдержки для беременных.
Согласно предложению Волынец, чтобы получить деньги, нужно будет просто обратиться в женскую консультацию, встать на учёт и получить справку о беременности.
Напомним, ранее Волынец предложила Госсовету РТ предоставить бесплатных нянь многодетным семьям.
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