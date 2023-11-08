Детский омбудсмен РТ предложила поднять размер единого пособия для беременных россиянок

Единое пособие для беременных в России следует увеличить до прожиточного минимума. Данное предложение уже направили зампредседателя профильного комитета Госдумы Татьяне Буцкой. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец в своем телеграм-канале.

Как объясняет спикер, назначая такие выплаты, нужно исключить комплексный подход нуждаемости семьи, рассчитывающей на получение пособия. Это поможет повысить эффективность реализации всей социально-демократической политики и усилит меры соцподдержки для беременных.

Согласно предложению Волынец, чтобы получить деньги, нужно будет просто обратиться в женскую консультацию, встать на учёт и получить справку о беременности.

Напомним, ранее Волынец предложила Госсовету РТ предоставить бесплатных нянь многодетным семьям.