Детский омбудсмен доложила Путину о новых стратегических программах для детей-сирот

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с российским лидером Владимиром Путиным представила новые стратегические программы для детей-сирот, утвержденные во время съезда на тему «Образование». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам омбудсмена, были сформированы четыре стратегические программы. Первая программа, по ее словам, всецело посвящена работе с подростками и всеми рисками, которым может подвергаться эта возрастная группа. Проект «Дети в семье» включает в себя профилактику социального сиротства и семейного устройства детей-сирот. Третий блок – «Страна для детей» – затрагивает важнейшие вопросы безопасности, воспитания в россиянах культуры чуткого и бережного отношения к приемным детям.

«И „Сопровождение через всю жизнь“. Этот блок касается детей с инвалидностью, маршрутизации для семей: насколько качественно мы можем оказать им помощь и поддержку, чтобы они видели дальнейшее будущее своей семьи и своего ребенка», — рассказала докладчик.

Она также обратила внимание на важность межведомственного сотрудничества, которое помогает охватить все актуальные вопросы.

«Огромное спасибо коллегам, встретилась со всеми руководителями профильных министерств и ведомств, тепло была принята. Договорились о сотрудничестве, уже начали работать», – подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка.

Кроме того, на встрече Львова-Белова сообщила главе государства о том, что россияне готовы принять у себя 1090 детей-сирот, прибывших из Донбасса.