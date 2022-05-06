Детский городок в Пестрецах оборудуют отапливаемыми туалетами

Эскиз: Фонд «Институт развития городов РТ».

В Детском городке в Пестрецах начнется второй этап благоустройства, в рамках которого общественное пространство оборудуют отапливаемыми туалетами и теплым домиком для охраны.

«Планируется установить теплые женские и мужские туалеты, а также небольшое теплое помещение для охраны. Это будет небольшой мобильный комплекс на месте существующей будки охранника», — уточнил в разговоре с «Татар-информом» заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского района РТ Рамиль Шайхутдинов.

В рамках второй очереди работ в Детском городке скоро начнется демонтаж объектов. В первую очередь будут демонтированы старые туалеты и помещение для охранника, две трибуны, входные группы. Ремонту также подлежат два поля для мини-футбола и баскетбола. На футбольном поле сменят покрытие и поставят новое ограждение. Баскетбольное поле тоже ждет новое резиновое покрытие.

Кроме того, в парке специалисты установят новую ливневую канализацию, обеспечат условия для передвижения представителей маломобильных групп населения, обновят асфальт и бордюры.

По словам собеседника агентства, в ходе проведения работ первой очереди в прошлом году был установлен амфитеатр, оборудована система видеонаблюдения, детская и спортивная зоны, сухой фонтан, гирлянды, посажены деревья и разбиты газоны. Работы были завершены в декабре 2021 года.

После схода снега совместно с куратором из Фонда «Институт развития городов РТ», подрядчиками и субподрядчиками был проведен плановый обход территории, что позволило выявить недочеты. Так, на деревянные покрытия амфитеатра необходимо нанести защитный лак, произвести ревизию всех досок, восстановить газон в тех местах, где он испорчен или есть провалы. Также на газонах следует установить люки для полива.

Помимо этого, было дано поручение поправить все покосившиеся урны, убрать строительный мусор, починить перила в зоне воркаута и досыпать песок до норматива, который осел за зиму.

«Территория будущего парка „Детский городок“ располагается в самом центре села Пестрецы, поэтому она очень популярна у местных жителей. Сейчас мы планируем обновить облик парка и сосредоточиться на создании комфортной территории для всех категорий жителей», — рассказал ранее сооснователь архитектурного бюро HEADS Group Владислав Куликовский.

В общей сложности в 2022 году в Татарстане появятся 67 парков, скверов и набережных. В 49 населенных пунктах республики в этом году планируется благоустроить общественные пространства. В сумме будет реализовано 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. Общая сумма финансирования составит 2,66 млрд рублей — это как федеральные, так и региональные средства, о чем ранее сообщал «Татар-информ».