Детский фестиваль на Кремлевской набережной Казани перенесли из-за погодных условий

В связи с неблагоприятными погодными условиями фестиваль «Радуга детства» перенесен на 1 июня. Начало запланировано на 16.00. Место проведения — пирс набережной, сообщают организаторы.

Праздник должен был состояться завтра, 28 июня, в преддверии празднования Международного дня защиты детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителей и гостей столицы республики ждут выступления детских творческих коллективов и музыкантов: на сцену выйдут представители школ художественной гимнастики, танцев, вокальных студий, цирковых студий, а также чтецы.