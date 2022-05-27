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Ру Тат
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Общество
27 мая 2022  19:00

Детский фестиваль на Кремлевской набережной Казани перенесли из-за погодных условий

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В связи с неблагоприятными погодными условиями фестиваль «Радуга детства» перенесен на 1 июня. Начало запланировано на 16.00. Место проведения — пирс набережной, сообщают организаторы.

Праздник должен был состояться завтра, 28 июня, в преддверии празднования Международного дня защиты детей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жителей и гостей столицы республики ждут выступления детских творческих коллективов и музыкантов: на сцену выйдут представители школ художественной гимнастики, танцев, вокальных студий, цирковых студий, а также чтецы.

#кремлевская набережная
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