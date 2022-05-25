Кремлевская набережная Казани представит программу ко Дню защиты детей

28 мая в преддверии празднования Международного дня защиты детей на Кремлевской набережной состоится фестиваль «Радуга детства».

В 13.00 на пирсе развернется площадка с аквагримом и настольными играми, где каждый сможет проявить смекалку, ловкость и умение быстро найти ответ в решении задач.

В это же время начнется праздничный концерт. Жителей и гостей столицы республики ждут выступления детских творческих коллективов и музыкантов: на сцену выйдут представители школ художественной гимнастики, танцев, вокальных студий, цирковых студий, а также чтецы.

Помимо этого, во время праздничной концертной программы пройдут конкурсы и викторины, сообщает пресс-служба набережной.