«Учить своим примером»: ГИБДД напомнила татарстанцам, как уберечь детей от травм в ДТП

Как уберечь своих детей, рассказал начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

– Сколько ДТП с участием детей произошло с начала года?

– По итогам первых трех месяцев этого года с участием детей произошло 80 ДТП, в них погибли пятеро детей и 83 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом, количество самих аварий снизилось на четыре случая, но при этом увеличилось число погибших в ДТП детей.

Вынужден отметить, что наиболее сложная обстановка складывается с детьми-пассажирами – они, по сути, оказываются заложниками ситуации. За весь 2020 год произошло 210 ДТП с их участием, 8 детей погибли и 236 получили различные травмы. В этом году уже зарегистрировано 43 подобных аварии, в них пострадали 44 ребенка и погибли – пятеро.

– В каких районах республики участились случаи ДТП с детьми?

– Рост количества ДТП с участием детей отмечен в 13 муниципальных образованиях Татарстана. Больше всего аварий зарегистрировано в Казани и Набережных Челнах, по сравнению аналогичным периодом в прошлом году, число ДТП в этих городах увеличилось на шесть и пять случаев соответственно. Кроме того, в среднем на один-два случая увеличилось число ДТП в Азнакаевском, Аксубаевском, Алькеевском, Арском, Бавлинском, Бугульминском, Зеленодольском, Мамадышском, Сабинском, Тукаевском и Тюлячинском районах.

– Что касается детей-пассажиров, как часто встречаются случаи, когда детей перевозят в машине неправильно, и есть ли конкретные эпизоды, когда неправильная перевозка приводила к травмированию ребенка?

– Несмотря на значительные штрафы и целенаправленную деятельность ГИБДД по профилактике нарушений при перевозке детей, по-прежнему некоторые водители перевозят своих детей без детских удерживающих устройств. Всего в прошлом году произошло 13 ДТП, в которых дети перевозились с нарушениями, в результате трое детей погибли, 13 пострадали.

Например, в сентябре того года в Нижнекамске в столкновении двух автомобилей погибли 23-летняя девушка и ее трехлетний сын. Ребенок на момент аварии находился у матери на руках, а сама девушка не была пристегнута ремнем безопасности.

В этом году в результате неправильной перевозки в ДТП погибли двое детей и еще четверо получили травмы. Так, в январе в Тукаевском районе автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой. В аварии погиб 4-месячный ребенок, который, как и в предыдущем случае, находился в момент ДТП на руках у матери.

– Давайте напомним правила перевозки детей в салоне авто, в каком возрасте следует перевозить ребенка на переднем и заднем сиденьях, а также какое наказание ожидает водителя за неправильную перевозку детей?

– С июля 2017 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, которые разрешают перевозку детей от 7 до 11 лет на заднем сиденье легкового авто без детского удерживающего устройства. Однако из соображений безопасности Госавтоинспекция настоятельно рекомендует перевозить детей в автокресле даже после достижения семилетнего возраста на заднем сиденье. Напоминаю, что на переднем сиденье ребенок обязан быть в детском автокресле до 12 лет.

Что насчет наказания, то нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, влечет наложение штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей. За прошлый год сотрудники ГИБДД выписали более 12 тысяч штрафов за нарушение правил перевозки, а в этом году – более 4 тысяч.

– Насколько эффективно использование удерживающих устройств, действительно ли автокресло поможет ребенку избежать травм во время аварии?

По данным Всемирной организации здравоохранения, использование в машине детских удерживающих устройств позволяет в момент ДТП снизить смертность среди детей на 54%, риск получения травм – на 76%, а тяжелых травм – на 92%.

Сегодня существует 5 типов детских удерживающих устройств, которые используются в зависимости от веса ребенка, начиная от автолюлек и заканчивая автокреслами-трансформерами, в которых вполне может разместиться и взрослый.

– Какие основные причины дорожно-транспортного травматизма бывают у детей старше 12 лет, когда они уже не обязаны быть в автокресле?

Основная проблема с детьми старше 12 лет заключается в том, что они часто не пристегнуты ремнем безопасности. В январе этого года в Альметьевском районе произошло лобовое столкновение двух легковых машин, в результате которого пострадали трое подростков-пассажиров, они не были пристегнуты ремнями безопасности. Спустя десять дней один из них скончался.

Напоминаю, что пристегиваться должны и водитель, и все пассажиры, находящиеся в салоне авто. Если человек не будет пристегнут во время езды, то его оштрафуют на тысячу рублей.

– Были ли в этом или прошлом году случаи ДТП, когда ребенок или подросток был за рулем автомобиля?

– За прошлый год подобных ДТП зарегистрировано семь таких случаев, в них один ребенок погиб и шесть получили травмы. Проблема аварийности с детьми, управляющими транспортными средствами, вызывает не меньшую тревогу.

Например, в октябре прошлого года в Лаишевском районе произошло столкновение легкового авто и мотоцикла, которым управлял 14-летний подросток, не имеющий прав. В результате ДТП он погиб.

Еще один случай произошел недавно в Тукаевском районе республики. Двое подростков 14 и 15 лет на мопеде выехали на встречную полосу и столкнулись с легковым авто. Один из юношей погиб на месте от полученных травм, а второй с тяжелыми травмами находится в больнице.

Хотелось бы напомнить, что родителям необходимо убирать ключи от транспортных средств в недоступные для детей места и знать, где находится их ребенок.

– Какое количество ДТП в этом году произошло с участием детей-пешеходов?

– Дети-пешеходы – самая уязвимая категория участников дорожного движения. За три месяца этого года с их участием зарегистрировано 37 ДТП, в которых пострадали 39 детей. За 2020 год насчитывается почти двести аналогичных аварий, в них пострадали 204 ребенка.

– Часто ли бывает, что в ДТП виноват в том числе и сам ребенок-пешеход?

– В прошлом году от общего числа ДТП 44% случаев произошли по собственной неосторожности детей-пешеходов. Чаще всего это переход дороги в неположенном месте и неожиданный выход на дорогу из-за предметов, ограничивающих видимость водителя.

В этом месяце в Набережных Челнах автомобиль сбил семилетнюю девочку, которая переезжала дорогу на самокате вне зоны пешеходного перехода. В результате девочка получила серьезную травму.

– С чем может быть связана причина такого большого количества ДТП по вине самих пешеходов, и к каким мерам прибегают сотрудники ГИБДД, чтобы не допустить таких инцидентов?

– Большая доля таких происшествий свидетельствует о необходимости усиления разъяснительной работы с детьми, как полиции, так и образовательных организаций. Почти половина детей, нарушивших те или иные правила дорожного движения, являются учениками начальных классов.

С целью профилактики нарушений ПДД несовершеннолетними, сотрудники ГИБДД проводят целенаправленную работу по их предупреждению. За прошлый год автоинспекторы пресекли полторы тысячи нарушений ПДД детьми, а в этом году были предупреждены 463 ребенка.

По каждому отдельному случаю информация о нарушении была отправлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также в образовательные учреждения ребенка, которую он потом посетит вместе с родителями для профилактической работы.

– Известно, что за нарушение ребенком ПДД наказание в том числе ожидает и его родителей. Сколько подобных штрафов было выписано в этом году и насколько эффективной мерой является подобное наказание?

– Подобные нарушения предусматривают административный штраф в размере до 500 рублей, в этом году было выписано 19 штрафов, в прошлом – 171.

Именно родители находятся в центре воспитательного процесса. Во многом именно в семье формируются стереотипы поведения. Привлекая к ответственности родителей за нарушения ПДД, допускаемые их детьми, мы непосредственно влияем на поведение этих категорий участников дорожного движения.

– В какое время года наблюдается самое большое количество ДТП с участием детей?

– Более 30% происшествий регистрируется именно во время летних каникул. Именно в этот период возрастает и число пострадавших юных велосипедистов.

Так, например, в июне прошлого года в Нурлате автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста, который в нарушение ПДД ехал по дороге, куда ему нельзя было выезжать до достижения 14 лет. Вместе с ним на велосипеде был еще один шестилетний ребенок, который перевозился без специально оборудованного места. В результате оба ребенка получили травмы.

– Не секрет, что множество ДТП, в том числе с участием детей, происходит в темное время суток из-за того, что водитель до последнего не замечает пешехода. Насколько эффективны в таких случаях предметы со световозвращающими элементами у пешехода?

– Важно знать, что в темное время суток или в условиях недостаточной видимости при ближнем свете фар водитель увидит пешехода на расстоянии 50 метров, а использование световозвращающих элементов увеличивает это расстояние до 200 метров. При дальнем свете фар без световозвращателя пешеход будет виден водителю на расстоянии 100 метров, а с использованием данных элементов – на расстоянии 350 метров.

Применение пешеходами таких изделий более чем в шесть с половиной раз снижает риск ДТП, поскольку у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения. Это могут быть брелоки, браслеты, наклейки, полоски, значки и другие подобные изделия.

– Что могут сделать родители, чтобы максимально обезопасить своего ребенка от попадания в ДТП?

– Прежде всего, необходимо постоянно повторять с ребенком маршрут из дома до школы и обратно. Пройдите этот путь вместе несколько раз, объясните ему, как правильно и безопасно перейти через дорогу, как вести себя во дворе, обратите его внимание на опасные участки дороги и строгое соблюдение требований сигналов светофора.

Напомню, что переходить дорогу можно только в установленных местах на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают пешеходов. Кроме этого, при переходе проезжей части никогда нельзя отвлекаться на мобильный телефон и разговоры. Контролируйте, чтобы на одежде вашего ребенка всегда были световозвращающие элементы.

– Что бы вы хотели сказать родителям в преддверии предстоящих длительных майских выходных?

– Тема детского дорожно-транспортного травматизма становится особенно актуальной как раз в период длительных выходных и школьных каникул.

Если вы куда-то поехали, то перевозите детей в возрасте до 12 лет только в детских удерживающих устройствах. Не забывайте, что пристегиваться ремнем безопасности должны все лица, находящиеся в автомобиле. Показывайте ребенку своим примером, как безопасно вести себя на дороге.