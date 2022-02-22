Детская заболеваемость в России снизилась на 15%
За последнюю неделю число заражений коронавирусом среди детей снизилось, заявил Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом Правительство России сообщило в своем Telegram.
Глава Минздрава также отметил, что количество пациентов в госпиталях также снизилось, но их количество все еще остается высоким по сравнению с другими волнами заболеваемости. В тяжелом состоянии находятся около 10% пациентов с коронавирусом.
Он обратил внимание на то,что все регионы обеспечены всем необходимым для борьбы с ростом заболеваемости.
«Все выделенные правительством средства, в том числе на лекарства и телемедицину, доведены до регионов.
Все регионы обеспечены кислородом и лекарствами, поддерживается коечный запас», – сказал Мурашко, выступая на заседании координационного совета.
Кроме того, выездные бригады Минздрава посетили 67 регионов России для помощи пациентам с коронавирусом.
Министр подчеркнул, что вакцинация в стране проходит в штатном режиме. Во всех регионах доступны вакцины, а прививочные пункты работают без выходных.
Напомним, с 21 февраля в России можно получить электронный сертификат после прохождения тестирования на наличие антител к Covid-19.