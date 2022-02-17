QR-коды переболевшим и сделавшим зарубежную вакцину: как получить сертификат за антитела?

С 21 февраля татарстанцы смогут получить сертификат на основе положительного теста на антитела к коронавирусу. Действовать он будет вдвое меньше, чем после прививки, и получить его можно будет только один раз. Подробнее о том, как это сделать, рассказал главный внештатный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

С 21 февраля 2022 года сертификат с QR-кодом смогут получить все, кто болел коронавирусом бессимптомно или перенес заболевание, не обращаясь в больницу Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Тест на антитела – ключ к QR-коду

С 21 февраля 2022 года сертификат с QR-кодом на Госуслугах смогут получить все, кто болел коронавирусом бессимптомно или перенес заболевание, не обращаясь в больницу, а также и те, кто привился иностранными вакцинами, не признанными на территории России. Для получения документа в таких случаях поможет тест на уровень антител к вирусу.

Сдать такой тест можно только в частных клиниках на платной основе. При выборе лаборатории необходимо заранее уточнить, передает ли она результаты через защищенный канал связи на портал Госуслуг.

На портале заявление будет рассматриваться в течение трех дней, после чего будет сформирован сертификат с QR-кодом, действующий в течение шести месяцев.

Какие антитела будут учитывать и сколько их должно быть?

Как уточнил главный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов, главным критерием для выдачи QR-кода будет само наличие антител. Четких требований к их уровню не установлено, добавил он.

«С учетом того, что на сегодня нет единой научной точки зрения на то, какой же титр должен считаться защитным, принято решение засчитывать факт наличия антител в любой концентрации», – объяснил спикер.

Дмитрий Лопушов уточнил, что главным критерием для выдачи QR-кода будет само наличие антител Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Лопушов подчеркнул, что необходимо учитывать, что каждая лаборатория определяет свои референсные значения и антитела будут засчитываться только в том случае, если они превышают этот уровень.

Кроме того, «в зачет» пойдут не все антитела, а только определенный их вид, который вырабатывается уже на этапе выздоровления и сохраняется в организме еще на некоторое время.

«Антитела – это белки, которые защищают нас от проникновения в организм различных вирусных и бактериальных частиц. Первоначально при поступлении любого вируса начинают вырабатываться иммуноглобулины М (IgM), которые свидетельствуют о том, что человек находится в острой стадии заболевания и может считаться заразным», – объяснил Лопушов.

Далее в организме начинают вырабатываться иммуноглобулины G (IgG) – они появляются ближе ко второй неделе болезни и сохраняются после выздоровления. Именно их наличие, по словам Лопушова, будет учитываться при выдаче QR-кодов.

Отметим, что получить сертификат с QR-кодом за наличие антител к новой коронавирусной инфекции жители республики смогут только один раз. Действовать он будет полгода, однако по истечении этого срока сдать новый тест на антитела и получить новый QR-код будет уже нельзя.

Каждая лаборатория определяет свои референсные значения, и антитела будут засчитываться только в том случае, если они превышают этот уровень Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Можно ли получить сертификат на основе положительного экспресс-теста?

Главный эпидемиолог республики также напомнил, что сейчас татарстанцы могут получить два вида сертификатов. Первый – сертификат о вакцинации, он выдается после получения двух доз прививки и действует один год. Второй – сертификат переболевшего, который также активен на протяжении года. Однако важно помнить, что получить его исключительно на основании положительного результата ПЦР-теста невозможно.

«Диагноз новой коронавирусной инфекции ставится с учетом анамнеза: опроса, сбора жалоб, лабораторных и инструментальных методов. Это те законы, которые действуют при установлении любого инфекционного или неинфекционного заболевания. Безусловно, наличие положительного результата анализа или экспресс-теста является основанием для того, чтобы рассмотреть, болен человек или нет. Но окончательное решение выносится на основании клинических данных», – объяснил Лопушов.

По его словам, при получении положительного результата ПЦР-теста необходимо обратиться к врачу, который поставит окончательный диагноз. Если заболевание подтвердится, после выздоровления пациент сможет получить сертификат переболевшего.

«Наличие положительного результата анализа или экспресс-теста является основанием для того, чтобы рассмотреть, болен человек или нет. Но окончательное решение выносится на основании клинических данных» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Как получить QR-код подросткам и тем, кто привился зарубежной вакциной?

Кроме того, с 21 февраля сертификат с QR-кодом смогут получить и татарстанцы, сделавшие зарубежную прививку от коронавируса. Для этого им необходимо сдать тест на антитела.

«Граждане, привившиеся зарубежными вакцинами, которые на сегодняшний день у нас не зарегистрированы, могут сдать тест на антитела. Если у них выявляется иммуноглобулин G, они также могут получить этот сертификат», – отметил спикер.

Что касается подростков, сделавших вакцину от коронавируса, то они тоже смогут получить заветный QR-код.

«Если ребенку исполняется 14 лет, он получает паспорт и может зарегистрироваться на портале Госуслуг, где формируется документ о вакцинации. Лица, которым от 12 до 14 лет, такой возможности не имеют. Им выдается справка, но если они все-таки хотят получить форму установленного образца, они должны обратиться в многофункциональный центр», – отметил спикер.

Он также напомнил, что вакцинация подростков 12-17 лет в Татарстане проходит исключительно на добровольной основе и проводится только в детских поликлиниках. Лопушов отметил, что на данный момент случаев осложнений после получения прививки подростками в республике не зарегистрировано.

С 21 февраля сертификат с QR-кодом смогут получить и татарстанцы, сделавшие зарубежную прививку от коронавируса Фото: ИА «Татар-информ»

Почему в Татарстане снижается коллективный иммунитет?

Отдельно главный эпидемиолог остановился на вопросе, который особенно волнует многих жителей республики. На протяжении последних недель коллективный иммунитет к Covid-19 в Татарстане снижается. Если на 28 января он составлял 58,8%, то к 11 февраля упал до 56,6%.

«Коллективный иммунитет – это достаточно гибкий показатель, который зависит от количества переболевших, числа вакцинированных двумя компонентами и от срока, который прошел от введения второго компонента», – отметил спикер.

По его словам, шесть месяцев назад порядка 747 тысяч татарстанцев привились двумя дозами вакцины от коронавируса. Однако на сегодняшний день ревакцинацию прошли только около 200 тысяч человек из этого числа.

Лопушов подчеркнул, что таким образом около полумиллиона граждан «выпали» из коллективного иммунитета.

Лопушов подчеркнул, что в Татарстане на сегодня «практически достигнут» плановый 80-процентный показатель по вакцинации первым компонентом. Однако не все из привитых получили второй компонент препарата.