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Детская студия из Татарстана выступит в финале «Театрального Приволжья» в Ижевске
Детская татарская студия «Без» творческого объединения «Апуш» станет участником окружного финала V сезона фестиваля «Театральное Приволжье». Событие пройдет в Ижевске с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.
Напомним, что в финале свои номера покажут финалисты из 14 регионов Приволжского федерального округа. «Без» в этом году представляла республику в номинации «Детские театральные коллективы и студии». Их спектакль «Кечтүк» («Малявка»), занявший 2-е место, можно будет увидеть на сцене Государственного театра кукол Удмуртии. Начало показа — в 16.00 24 апреля.
Для участников юбилейного сезона подготовлены развлекательная и образовательная программы. Их спектакли будут представлены на разных культурных площадках Удмуртской Республики.
Церемония награждения победителей состоится 25 апреля в 12:30 в Государственном национальном театре Удмуртcкой Республики.
Фестиваль организован Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
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