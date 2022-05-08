Мэрвэр Уразаева: доктор, который изменил жизнь Казани

До конца этого года у входа в казанскую Городскую детскую больницу №1 появится мемориальная доска в честь первого главного врача Мэрвэр Уразаевой. В декабре известный педиатр и создатель детской лечебницы Московского района отметила бы столетний юбилей.

Врач с душой художника

Мэрвэр Шакуровна родилась в 1922 году в селе Биклян Набережночелнинского (Тукаевского) района Татарской АССР в семье крестьян-середняков. С конца 20-х годов семья жила в Казани, где будущий врач и окончила среднюю школу. Свою трудовую деятельность Мэрвэр начала в 1940 году в качестве корректора «Таткнигиздата». У нее был врожденный талант к живописи, и через год девушку перевели на должность художника-графика. Однако призвание Мэрвэр было в другом – в том, чтобы лечить детей. И в 1943-м, в год решающих побед Красной Армии, она поступила на педиатрический факультет Казанского медицинского института. При этом продолжала трудиться в издательстве: рассчитывать нужно было только на себя.

После окончания вуза в 1948 году Мэрвэр Шакуровну направили на работу участковым-педиатром в детское лечебно-профилактическое учреждение Ленинского района Казани. И уже через два года, в 28 лет, молодой специалист была назначена главным врачом этого учреждения.

Сразу после вступления в новую должность доктор Уразаева взялась за борьбу с дифтерией, которая в те времена уносила тысячи детских жизней. Как врач она понимала, что вакцинация – лучший способ защитить детей от страшной болезни. Свои практические наработки Мэрвер Шакуровна отразила в нескольких публикациях, среди которых «Опыт работы коллектива детской поликлиники №13 Ленинского района г. Казани по ликвидации заболеваемости дифтерией», «Методическое письмо по дифтерии» и другие. Доктор Уразаева ездила с лекциями по всему Поволжью, делилась знаниями и профессиональными секретами с коллегами. К слову, в 1955 году доктор и сама перенесла тяжелую форму дифтерии. Победа над недугом придала ей новые силы, и работа по профилактике инфекции продолжилась. К 1959 году болезнь в Казани среди детей была полностью ликвидирована.

Первая во всем

Доктор Уразаева мечтала о том, чтобы в Казани появилась современная многопрофильная детская больница, где каждый маленький пациент мог бы получить помощь и поддержку. В 1979 году она обратилась в Министерство здравоохранения и советские партийные органы с предложением создать для города большой медицинский центр с отделением для недоношенных и новорожденных детей. Детское население Казани постоянно увеличивалось; Московскому району катастрофически не хватало детского стационара. Кроме того, в городе доктора Уразаеву знали как большого энтузиаста, который всегда доводил начатое до конца. Поэтому власти охотно поддержали идею об открытии клиники, и началось строительство Детской городской больницы №1 на Декабристов, 125а.

За объект отвечал трест «Теплоэнергострой-2». Участниками стройки стали 18 промышленных предприятий Московского и Ленинского районов, которые предоставляли технику и дополнительные рабочие руки.

Все медработники активно участвовали в строительстве стационара и оформлении территории. При этом доктор Уразаева самолично занималась планировкой и оформлением помещений. Талант художника не пропал даром: в медучреждении стало уютно и комфортно – как дома. Словом, комплекс начал свое существование еще до появления первых пациентов. Официальное открытие состоялось в конце ноября 1983 года. В стационаре развернули 205 коек, было открыто отделение патологии для новорожденных и недоношенных детей, отделения кардиоревматологии, пульмонологии и гастроэнтерологии. В дальнейшем мощность центра увеличилась: появились онкогематологические и нефрологические койки, отделение реанимации для новорожденных и недоношенных детей.

Интересно, что уже в 1984 году доктор Уразаева добилась разрешения на строительство третьего этажа в поликлинике для работы специалистов городских служб: травматологического центра, гематологического кабинета и кабинета охраны зрения.

Награды для самых достойных

Через несколько лет Детская больница №1 превратилась в крупный медицинский центр, где обслуживалось около 1,5 тыс. детей в год.

Мэрвэр Шакуровна собрала под своим руководством высокопрофессиональных специалистов, которые успешно справлялись с возложенными на них обязанностями. Коллектив больницы был неоднократно отмечен в числе сильнейших. Так, по итогам работы 1984 года клинику признали лучшим детским стационаром в РСФСР. Полученную премию в 3 тысячи рублей медики передали в Фонд мира. Многие из команды Уразаевой впоследствии стали заведующими отделениями, старшими медицинскими сестрами. Всю свою трудовую жизнь они посвятили городской детской больнице № 1.

Мэрвэр Шакуровна – обладательница большого количества наград. У нее множество почетных грамот, благодарностей за многолетний добросовестный труд. Врач удостоена ордена Трудового Красного Знамени и медали «Ветеран труда». Кроме того, ей присвоены звания «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач РСФСР».

Человечность – превыше всего

Ветераны, которые работали в больнице вместе с доктором Уразаевой, рассказали: «Мэрвэр Шакуровна буквально фонтанировала энергией и энтузиазмом. Всегда в движении, она была деятельной, с большим количеством идей. Уникальный специалист, чьим смыслом жизни стала забота о детском здоровье».

Врач обладала способностью чувствовать людей и отличалась исключительным неравнодушием. Щедрая на тепло и улыбки, она заражала оптимизмом.

«Сначала – коллега, а потом – главврач. Если видела, что кто-то из ее подчиненных не в настроении, приглашала к себе в кабинет – на чашку чая, – вспоминают ветераны. – Выясняла, что произошло и в чем причина грусти. И пыталась помочь – и словом, и делом».

Общий трудовой стаж Мэрвэр Шакуровны – 64 года; в медицине – 56 лет, из них 40 лет на должности главврача. Выйдя на пенсию, доктор Уразаева продолжила работу в любимой больнице. И стала врачом по лечебной физкультуре. «Дальнейшую трудовую жизнь представляю только в составе коллектива, которому посвятила всю свою жизнь», – написано в ее заявлении о приеме на новую должность.

Двигаться только вперед!

Мало кто знает, но Мэрвэр Шакуровна долгие годы страдала бронхиальной астмой. С болезнью удалось справиться благодаря дыхательной гимнастике. Осознав, что ее положительный опыт может стать прекрасным примером для других, доктор Уразаева организовала групповые занятия физической культурой. В 1974 году она возглавила клуб здоровья «Бодрость».

Врач приглашала всех желающих — причем бесплатно — присоединиться к оздоровительной тренировке. Занятия, на которые собирались сотни казанцев, проходили в парке Дворца культуры химиков. Ежедневно в 5 утра, в любую погоду Уразаева проводила свои уроки спорта.

«После тренировки под открытым небом Мэрвэр Шакуровна бежала в больницу и уже к началу рабочего дня была за своим столом – свежая и непременно бодрая, – вспоминают ее коллеги. – Всегда безупречно одетая и аккуратно причесанная, она не умела выглядеть усталой».

Даже сидя в обеденный перерыв в ординаторской, Мэрвэр Шакуровна продолжала трудиться: рисовала в блокноте иллюстрации по технике точечного массажа. К слову, врач примерила на себя и роль журналиста: она публиковала свои статьи на медицинские и физкультурные темы в «Советской Татарии» и «Вечерней Казани».

Спасибо за бабушку!

У Мэрвэр Шакуровны была замечательная семья: муж, акушер-гинеколог, профессор ГИДУВа (сегодня КГМА), и двп сына. Старший сын достойно продолжил семейную династию: стал педиатром, защитил кандидатскую. Младший окончил институт культуры. Единственная внучка нашей героини Алина сообщила, что бабушка пользовалась в семье авторитетом. Все прислушивались к ее мнению и относились с большим почтением: «Дэвани любила давать окружающим советы: как правильно дышать, ходить, дозировать физические нагрузки. Всегда хотела быть полезной».

Одно из самых ярких воспоминаний детства Алины – длинный коридор и развевающиеся полы халата. Это дэвани стремительно идет по больнице – девочка едва за ней поспевает.

«Удивительно, но меня до сих пор благодарят за мою дэвани, а ее не стало в 2004-м, на 83-м году жизни, – вспоминает внучка. – Люди подходят и говорят: «Спасибо за то, что была Мэрвэр Шакуровна. Удивительный человек и врач».

Доктор Уразаева была не только специалистом высочайшего класса, но и замечательной хозяйкой: содержала дом в чистоте и порядке. А еще она прекрасно готовила. Перемячи, губадия и эчпочмаки удавались ей на славу.

«Дэвани очень трепетно относилась к образованию, – рассказала Алина. – Следила за моей успеваемостью, интересовалась моими увлечениями и досугом. Под ее чутким руководством я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, занималась с репетитором углубленным изучением английского языка. Многим, что сегодня знаю и умею, я обязана именно ей».

А еще Мэрвэр Шакуровна много путешествовала вместе с внучкой. Они ездили в речные круизы по Волге: побывали в обеих столицах нашей страны, Астрахани и во многих городах Золотого кольца.

«Родители всегда называли Мэрвэр Шакуровну мамочкой, – рассказала Алина. – Она и была именно такой, какой многие представляют себе идеальную маму: чуткой, доброй и жизнерадостной».

Фотографии из семейного архива Уразаевых