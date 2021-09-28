«Детсады для пожилых» за два года посетили около 900 татарстанцев

За 2020 и 2021 годы в Татарстане различные услуги в отделениях дневного пребывания центров социального обслуживания населения получили около 900 пожилых людей с ментальными нарушениями. Об этом сообщила сегодня на брифинге в Кабинете Министров республики министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В республике работают отделения дневного пребывания, которые в народе называют „детскими садами для пожилых людей“. В центрах социального обслуживания населения действуют кратковременные группы дневного пребывания, где могут находиться пожилые люди с ментальными нарушениями. Такая услуга начала оказываться в прошлом году», — напомнила глава профильного ведомства.

Всего в Татарстане функционируют 14 отделений и 39 групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Стоит отметить, что каждый четвертый житель Татарстана относится к категории пожилых людей. Основная доля пожилых людей проживает на селе — порядка 28%. Ежегодно в регионе растет число долгожителей. Если в 2017 году в республике проживали 170 человек, которые перешагнули столетний рубеж, то сегодня их 189, что на 11% больше.