Детсад Альметьевска присоединился к сбору помощи для детей приграничных районов

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Сельский детский сад «Солнышко» села Кузайкино Альметьевского района РТ решил присоединиться к масштабной акции по сбору гуманитарной помощи — «Поезду дружбы». Состав формируют дошкольные учреждения со всей страны. Он отправится к детям приграничных районов. В посылках — канцелярские товары, сладости и многое другое.

«Мы должны привить нашим детям патриотическое воспитание. Они должны знать, что такое Родина, любовь к родной стране», — рассказала заведующая детсадом «Солнышко» Елена Нуждина.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Поезд дружбы» стал частью проекта «Поезд времени». Последний знакомит детей с историей страны, позволяет сохранить у подрастающего поколения память о событиях Великой Отечественной войны. Акция появилась по инициативе воспитателя из Тюмени Жанны Саткеевой, главное условие — письма, написанные от руки.

Если о Великой Отечественной войне дети знают из книжек и фильмов, то СВО для некоторых воспитанников — реальность. Мужчины из их семей ушли на фронт.

«У одной воспитанницы двоюродный дядя находится на СВО. Она нам рассказывает, что дядя звонил, дядя отправил смс», — говорит Елена Нуждина.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Воспитанники сада не только отправляют посылки, но и получают. Одну игру сделали дети Донецка, по ней с достопримечательностями города знакомится воспитанники кузайкинского садика. В ответ наши дошкольники нарисовали «ходилку» с городами Татарстана.

«Когда игра сделана своими руками, дети вкладывают в нее свою душу, свои знания. И в такую игру интереснее играть, чем в купленную», — убеждена заведующая.

С душой взрослые и дети оформили и саму коробку-вагон. Флаг республики и герб района расскажут, откуда она. Посылка уже практически готова к отправке. Эта коробка станет одним из вагонов «поезда дружбы», прибывающего в Белгородскую область.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

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