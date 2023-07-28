«Малыши вылетают из авто, как мягкие игрушки»: Глава ГИБДД Татарстана о ДТП с детьми

Чаще всего в авариях страдают дети-пассажиры

Фото: ru.freepik.com

«Даже один факт гибели ребенка в ДТП – это трагедия»

«За семь месяцев этого года на дорогах республики зарегистрированы 1807 ДТП, в которых 135 человек погибли и 2166 получили ранения. Количество ДТП выросло на 71 случай, количество погибших уменьшилось на 16 человек по сравнению с периодом прошлого года», – рассказал Главный государственный автоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Рустем Гарипов отметил, что количество ДТП с участием детей в Татарстане продолжает снижаться – с 590 случаев в 2018 году до 416 в 2022-м.

«С начала года на дорогах Татарстана зарегистрировано 233 ДТП с участием детей. В результате 8 детей погибли, еще 250 получили ранения. По сравнению с прошлым годом количество ДТП выросло на 3, раненых стало на 4 человека больше. Для нас даже один факт гибели ребенка в ДТП – это трагедия», – сказал Рустем Гарипов.

Чаще всего в авариях страдают дети-пассажиры. Главный госавтоинспектор РТ отметил, что дети – заложники ситуации, потому что родители либо перевозят их без автокресел, либо позволяют себе нарушать ПДД, когда у них в машине ребенок.

Рустем Гарипов отметил, что количество ДТП с участием детей в Татарстане продолжает снижаться Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«22 июля в Новошешминском районе произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Один из водителей проигнорировал дорожный знак “стоп”, что и привело к трагическим последствиям. В результате погибли двое детей из разных семей и еще один ребенок оказался в больнице. Чаще всего подобные аварии случаются из-за несоблюдения очередности проезда, неправильного выбора дистанции или нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части», – отметил он.

Два ребенка-пешехода погибли на дорогах Татарстана с начала года и 103 юных пешехода получили ранения, Рустем Гарипов напомнил о трагедии, произошедшей в феврале в Набережных Челнах.

«Ребенок погиб под колесами автомобиля, перебегал в неположенном месте. Здесь наша общая вина в том, что мы плохо донесли информацию до взрослых. Родители, пройдите маршрут вместе с ребенком, покажите ему безопасный путь. Мы напоминаем, что ребенок и любой взрослый, прежде чем перейти дорогу, должны убедиться, что автомобили остановились, и только потом идти. Никаких наушников, никаких капюшонов, не перебегая – спокойно идти», – сказал он.

Детские кресла должны быть в автомобилях не для того, чтобы избежать составления протокола на нарушителя, а для безопасности его ребенка Фото: © «Татар-информ»

«Запретим перевозить детей без кресел, высадим и отправим на автобус»

Рустем Гарипов показал видеоролик с проведением краш-теста. В нем сказано, что на скорости в 60 километров в час спустя 0.06 сотых секунды водитель ударяется грудной клеткой о приборную панель автомобиля с силой около 6 тонн, потом он ударяется головой об лобовое стекло и возвращается в прежнее положение – в этот момент он уже мертв.

«Если такое происходит со взрослым, представьте, что будет с непристегнутым ребенком, которого перевозят еще и без детского удерживающего кресла. Как мягкая игрушка ребенок вылетит в лобовое стекло. Хочу отметить, что каким бы сильным родителем вы ни были, вы не удержите свое чадо в руках. Перевозите детей только в удерживающих креслах», – сказал он.

По словам главы ГИБДД Татарстана Рустема Гарипова, детские кресла должны быть в автомобилях не для того, чтобы избежать составления протокола на нарушителя, а для безопасности его ребенка.

«Палочной системы давно нет, основная цель сотрудника ДПС – не допустить трагедии в будущем», – дополнил он.

Водителям, которые перевозят детей без специального удерживающего кресла, могут запретить дальнейшее передвижение на автомобиле Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Водителям, которые перевозят детей без специального удерживающего кресла, могут запретить дальнейшее передвижение на автомобиле. Глава ГИБДД заявил, что сейчас рассматривается возможность запретить движение автовладельцу, который перевозит ребенка с нарушениями.

«Мы рассматриваем вариант, при котором если водитель будет перевозить детей без специального удерживающего кресла, то ему запретят дальнейшее передвижение на автомобиле. В четырех ДТП дети получили травмы, потому что не было удерживающих кресел. 8 июля в Заинском районе пострадал ребенок, в ДТП он получил тяжелые травмы. Ребенка не смогли удержать, он ударился и пострадал. Если бы он был в кресле, у него даже царапины бы не осталось», – сказал глава ГИБДД.

«Прячьте ключи от машины туда, где дети не достанут»

Рустем Гарипов отметил, что зачастую в аварии попадают дети на мотоциклах, которые ездят на них незаконно. По его словам, многие родители, покупающие своим детям мотоциклы, питбайки и скутеры, не осознают в полной мере последствия.

Зачастую в аварии попадают дети на мотоциклах, которые ездят на них незаконно Фото: © «Татар-информ»

«13 июля в Балтасинском районе 15-летний водитель мопеда не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на

7-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате пешехода доставили в больницу. Данное ДТП показательно тем, что один ребенок управлял мототранспортом, не имея на это права, а другой нарушил правила безопасности, при этом находился на дороге без сопровождения взрослых. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв», – сказал он.

Нередко дети просто тайком берут ключи от автомобилей родителей.

«В Татарстане есть такие случаи, когда дети без ведома родителей берут покататься машину и попадают в ДТП с тяжкими последствиями. Призываю взрослых убирать ключи от транспортных средств в недоступные для детей места и постоянно контролировать местонахождение детей», – сказал он.

Чтобы обезопасить детей в темное время суток, необходимо дать им световозвращающие элементы одежды, наклейки или брелки.

«В темное время суток водитель может заметить ребенка со световозвращающим брелком на расстоянии около двухсот метров, в то время как без него – только на расстоянии 50 метров. Применение пешеходами световозвращающих элементов в разы снижает риск наезда на них транспортного средства, поскольку у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения», – добавил он.

В результате ДТП в Набережных Челнах 12-летний ребенок получил многочисленные травмы Фото: © «Татар-информ»

«Школьника привезли с разрывом внутренних органов»

Напомним, вчера вечером в Набережных Челнах внедорожник сбил 12-летнего ребенка, который чудом остался жив. ДТП произошло в районе восьми часов вечера напротив дома №6а по улице Абдуллы Алиша. Двое детей переходили дорогу по пешеходному переходу, одного из них сбил Land Rover.

В результате ДТП 12-летний ребенок получил многочисленные травмы.

«Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, с разрывом внутренних органов. В БСМП Набережных Челнов он был оперативно взят на операционный стол. Состояние ребенка стабилизировано, он готовится к переводу из реанимационного отделения в хирургическое. К большому счастью, удалось избежать трагедии», – сказала руководитель Казанского центра медицины катастроф Минздрава РТ Марина Воронцова.

Марина Воронцова отметила, что вполне разумное решение – со школьной скамьи обучать детей азам оказания первой помощи Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рассказывая о пострадавших в ДТП, Марина Воронцова отметила, что вполне разумное решение – со школьной скамьи обучать детей азам оказания первой помощи.

«Любой очевидец ДТП может оказать первую помощь пострадавшим, если владеет нужными навыками. Эти навыки помогут вам в любой ситуации в жизни. Я считаю, что надо лучше адаптировать занятия по оказанию первой помощи в рамках ОБЖ в школе», – сказала она.

По ее словам, взрослые должны быть заинтересованы в том, чтобы научить своих детей оказывать первую помощь. Все необходимые знания можно получить на сайте Министерства здравоохранения РФ.

Рустем Гарипов подметил, что отряды ЮИД углубленно изучают оказание первой медицинской помощи.

«ЮИДовцы учатся на специальных манекенах. Они сдают зачеты по этой теме. К моему сожалению, я не знаю всего того, что знают эти ребята. Родители должны настаивать на том, чтобы их дети вступали в ЮИД. Навыки, полученные там, пригодятся детям на всю оставшуюся жизнь», – сказал он.

Фото на анонсе: ru.freepik.com