Дети участников СВО получили право на внеочередное зачисление в детсады Казани

Дети ряда участников специальной военной операции получили право на зачисление в дошкольные образовательные организации вне очереди. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана.

Ранее в документ уже был введен пункт, касающийся детей, призванных в ВС России по мобилизации.

С учетом изменений он будет звучать как «дети граждан, участвующих в специальной военной операции, из числа граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащих и лиц, проходящих службу в национальной гвардии Российской Федерации, граждан, проходящих военную службу в батальонах „Алга“ и „Тимер“, сформированных в Республике Татарстан, граждан, добровольно выполняющих военные задачи в ходе специальной военной операции, сотрудников Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, командированных в зону проведения специальной военной операции, а также семьям (членам семей) вышеуказанных категорий граждан, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции».

В марте «Татар-информ» уже рассказывал об этом документе. На тот момент его проект проходил антикоррупционную экспертизу.