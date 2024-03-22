Дети участников СВО получат право на внеочередное зачисление в детсады Казани

В Казани дополнят категории детей, которые имеют право на внеочередное устройство в организации дополнительного образования. Соответствующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги проходят антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, этим правом планируют наделить детей граждан, которые принимают участие в специальной военной операции, из числа тех, кто призван на службу по мобилизации в ВС России, военнослужащих и лиц, проходящих службу в Национальной гвардии России, граждан, которые служат в батальонах «Алга и «Тимер», добровольцев, выполняющих задачи в зоне СВО, сотрудников МВД по РТ, Управления ФСБ РФ по РТ, командированных в зону проведения спецоперации.

Кроме того, в списке указаны семьи вышеуказанных категорий граждан, погибших в период специальной военной операции.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»