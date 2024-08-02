Дети-сироты в РТ бесплатно получат в собственность участки под своими домами

В Татарстане детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей бесплатно передадут участки, на которых расположены дома, принадлежащие им на праве собственности. Об изменениях, внесенных в Земельный кодекс РТ с 26 июля, рассказали в Минземимуществе РТ.

Речь идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены дома или дома блокированной застройки, предоставленные детям-сиротам по ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Как ранее сообщал «Татар-информ», в 2024 году республика планирует приобрести для детей-сирот свыше 600 жилых помещений в 22 районах.