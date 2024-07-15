В 2024 году Татарстан приобретет для детей-сирот более 600 жилых помещений

О планах по приобретению жилых помещений для детей-сирот в Татарстане сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

«В текущем году планируется приобрести 621 жилое помещение в 22 районах на общую сумму 1 млрд 742 млн рублей, из них 101 млн рублей выделены из федерального бюджета», – говорится в сообщении ведомства.

Данные были озвучены на совещании по вопросу приобретения жилых помещений для последующего предоставления лицам из числа детей-сирот, которое провел глава министерства Азат Кадыров.

Также в пресс-службе отметили, что за три прошедших года детям-сиротам в Татарстане передано 1998 жилых помещений.