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В 2024 году Татарстан приобретет для детей-сирот более 600 жилых помещений
О планах по приобретению жилых помещений для детей-сирот в Татарстане сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений РТ.
«В текущем году планируется приобрести 621 жилое помещение в 22 районах на общую сумму 1 млрд 742 млн рублей, из них 101 млн рублей выделены из федерального бюджета», – говорится в сообщении ведомства.
Данные были озвучены на совещании по вопросу приобретения жилых помещений для последующего предоставления лицам из числа детей-сирот, которое провел глава министерства Азат Кадыров.
Также в пресс-службе отметили, что за три прошедших года детям-сиротам в Татарстане передано 1998 жилых помещений.
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