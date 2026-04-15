«Дети помогают нам оттаять сердцем»: в РТ ветераны СВО и дети-сироты сыграли в лазертаг

Сегодня, на базе центра «Динамо» в Казанском поселке Мирный прошли соревнования по лазертагу. Участниками соревнований стали ветераны СВО и дети-сироты. Вместе они образовали две смешанные команды, по 20 человек в каждой. Организаторами соревнований стали: филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, Благотворительный фонд «Ният» и спортивный клуб «Взвод».

«Мы систематически занимаемся социализацией детей-сирот, организацией спортивных мероприятий, мастер классов. Еще зимой мы выступили спонсорами футбольный команды ветеранов СВО. Тогда мы ближе познакомились с бойцами, родилась идея этого мероприятия», – рассказал директор Благотворительного фонда «Ният» Нияз Усманов.

Перед соревнованиями дети посетили местный филиал центра «ВОИН», там инструкторы провели экскурсию и рассказали детям о тактической медицине и сложной работе оператора БПЛА.

«Проведение разных спортивных мероприятий происходит при поддержке Государственного фонда "Защитники Отечества". Нам важно, чтобы это было регулярно, а не в формате единоразовой активности. Подобное мероприятие – новое. У нас была задача не только расшевелить ветеранов, но также и помочь сиротам. Наши ветераны, это люди которые привыкли давать, а не забирать, и после исполнения воинского долга – они все еще хотят быть полезными. Мы надеемся, что ветераны смогут помочь детям, стать для них значимым человеком, наставником», – рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина.

Дети с интересом слушали инструкторов центра «ВОИН». Выяснилось, что с некоторыми из них они уже знакомы. Дети ранее проходили обучение по тактической медицине, инструкторы приезжали прямо к ним в школу. Встреча была очень теплой. После экскурсии, все отправились на тактическое поле, где и состоялась основная часть мероприятия. Было заметно, как опытные бойцы получали удовольствие от тактической игры. Ветераны на ходу поучали юных сокомандников, давали советы.

«Это мероприятие – очень важное и не только для детей, но и для ветеранов. Играя сегодня с молодежью, ветераны получат позитивные эмоции, это позволит им увидеть за кого они воевали. Это поможет оттаять сердцем. Нам тоже очень приятно детское внимание, когда они спрашивают у нас совета», – рассказал ветеран СВО, инструктор центра «ВОИН» Анвар Мухаметзянов.