«Мы воспитываем новое поколение»: центр «ВОИН» готовится к проведению «Зарницы 2.0»

Филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» в поселке Мирный активно готовится к проведению муниципального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

«"ВОИН" расшифровывается как "верен Отечеству и народу". Мы считаем, что патриот – это не только солдат, но профессионал своего дела, тот, кто хорошо делает свое дело и работает на благо страны. В центре мы занимаемся военно-спортивной подготовкой молодежи. Миссия центра "ВОИН" – воспитать новое поколение, которое умеет защищать свою Родину», – рассказал директор филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в РТ Алексей Бламыков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Все инструкторы центра – профессионалы, ветераны боевых действий. Подготовка в центре ведется по следующим направлениям: основы огневой подготовки, основы тактической подготовки, пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), основы тактической медицины, национальной безопасности, инженерной подготовки, топография и радиационная химическая защита.

«Очень важна физическая подготовка. Для нас важно вовлекать ребят в здоровый образ жизни. Взаимодействуем с дирекцией по сдаче зачетов ГТО, все наши инструкторы, в том числе и я – сдали ГТО на золотые медали, имеем компетенции принимать зачеты ГТО», – рассказал Алексей Бламыков.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Центр «ВОИН» развивает всесторонне и подготавливает настоящих специалистов, готовых защищать Родину. При этом курсанты не обязаны продолжать военную карьеру.

«Мы воспитываем в курсантах традиционные ценности, подготавливаем и по итогам обучения вовсе не ставим себе такой цели, чтобы они занимались именно военным делом. Гражданские специальности только приветствуются, главное – вырастить достойного, порядочного человека», – отметил руководитель центра.

Здесь также разрушается стереотип о том, что военная подготовка предназначена исключительно для мальчиков. В центре на бесплатной основе обучаются как юноши, так и девушки с 14 лет. Здесь отсутствуют какие-либо отборочные процедуры или критерии, по которым ребенку могли бы отказать в обучении.

«У нас обучаются и мальчики, и девочки. По статистике, девочки иногда показывают результаты лучше парней. Обучаем мы всех, от 14 до 35 лет. Иногда к нам приходят и взрослые люди, которые планируют уйти служить по контракту. Для них у нас отдельные программы обучения», – рассказал Алексей Бламыков.

Подготовка, предоставляемая центром, полезна не только в экстремальных условиях, таких как лес или поле боя. Полученные знания нередко оказываются востребованы и в повседневной жизни. Человек, прошедший обучение в центре, сможет более эффективно оказать первую помощь при бытовых травмах себе или окружающим.

«Из-за того, что занятия практико-ориентированные, ребятам интересно у нас заниматься. Подготовка, которую мы даем, многим помогает чувствовать себя увереннее. Нередко были такие случаи, что пройденные курсы помогали обучающимся справляться с фобиями», – рассказал Алексей Бламыков.

Курсанты занимаются в технологичных, просторных кабинетах. Теоретический материал подкрепляется практической демонстрацией.

Особенно впечатляет медицинский класс с анатомическими манекенами, такими как Леонард, который может дышать, плакать, ругаться и даже потеть. Все данные отображаются на компьютере, а внутренние органы полностью повторяют строение человеческого организма.