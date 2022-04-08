Дети переселенцев из Мариуполя с 11 апреля начнут учиться в Васильевской кадетской школе

Дети школьного возраста, прибывшие в Татарстан из Донецкой и Луганской народных республик, посетили Васильевскую кадетскую школу. Здесь они продолжат обучение с 11 апреля. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Ребята познакомились с историей школы, педагогическим коллективом, осмотрели учебные кабинеты. Им выдали новую форму, учебники и канцелярские принадлежности. Обучение здесь начнут 12 детей младшего и среднего школьного возраста.

«Из Донецкой и Луганской народных республик 1 апреля в Зеленодольский район прибыло 92 вынужденных переселенца. Их разместили в санатории „Васильевский“. Сейчас здесь живут 89 человек, троих забрали родственники. В основном все они из Мариуполя», — поделилась и.о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6 апреля в санатории «Васильевский» прошла ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев. Работодатели предложили посетителям сотни вакансий с зарплатой до 45 тыс. рублей.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он отметил, что основными задачами, стоящими перед ВС РФ, являются защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация страны.