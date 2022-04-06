«Нужно начинать жизнь с нуля»: переселенцам с Донбасса предложили работу в Татарстане

Ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев с Украины прошла сегодня в санатории «Васильевский» в Зеленодольском районе Татарстана. Работодатели предложили посетителям сотни вакансий с зарплатой до 45 тыс. рублей. С соискателями пообщалась корреспондент «Татар-информа».

Ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев с Украины открылась сегодня в санатории «Васильевский» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У мужа сгорела трудовая книжка, написали запрос в Киев, но ответ не получили»

Ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев с Украины открылась в 10 часов утра в корпусе «КАМАЗ» санатория «Васильевский». Представители кадровых служб ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат», Завода имени Серго, Васильевского хлебозавода, ООО «Агроторг», ООО «Блеск» и других предприятий представили соискателям актуальные предложения о работе.

В числе посетителей ярмарки оказалась Надежда Чирская и ее супруг Алексей. Они приехали в Татарстан с двумя детьми – 14-летней Татьяной и 8-летним Андреем из города Рубежное Луганской области. В санатории семья уже около недели проживает в двухкомнатном номере. В республике вынужденные переселенцы оформили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого и решили ряд социально-бытовых вопросов.

«Нас обеспечили жильем и питанием. Вчера в санаторий приходили сотрудники парикмахерской, нас также посещали представители пенсионного фонда и юристы. К нам приходили сотрудники кадетской школы, пригласили детей на обучение, подобрали им специальную форму, выдали канцелярские принадлежности. Сотрудники санатория поставили в нашу комнату письменный стол для обучения, чтобы детям было удобно. Сегодня пришли работодатели», - рассказала Надежда Васильевна.

Спикер пояснила, что перед отъездом вещи пришлось собирать в спешке. Взять удалось только самое необходимое – одежду и документы. У мужа сгорела трудовая книжка, теперь ее сотрудники ПФР Татарстана пытаются восстановить, написали запрос в Киев, но ответ не получили.

Надежда Чирская: «Мы ждали до последнего, но потом поняли, что школа и больница разрушены, училище сгорело, – дальнейшая жизнь там невозможна» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Женщина вспоминает, как последний месяц они жили с семьей в частном доме на Украине. Семья была вынуждена переехать из своей квартиры, чтобы прятаться в погребе от обстрелов. Кроме того, в квартире не было воды и отопления, а в доме люди жгли дрова, чтобы согреться.

«Было очень страшно, каждый день летели снаряды. Очень переживала, чтобы они не попали в наш дом. После обстрелов смотрела, кому попало, у кого какие разрушения», – вспоминает со слезами на глазах женщина.

Надежда Чирская говорит, что в городе, где они жили, было много разрушенных домов. Их дом расположен на территории дач, это спасло от гибели.

«Вчера мне прислали видео, на котором каждый дом в близлежащем к нам районе разрушен. Груда кирпичей и больше ничего нет», – добавила с горечью собеседница.

Она пояснила, что в такой ситуации главная цель заключалась в том, чтобы спасти себя и детей, покинуть опасное место, чтобы «не стать калеками».

«Мы не жалеем о том, что уехали. Рады, что остались живы. Но сейчас практически нужно начинать жизнь с нуля», – отметила Чирская.

Представили кадровых служб ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат», Завода имени Серго, Васильевского хлебозавода и других предприятий представили актуальные предложения о работе Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На Украине семья бросила свой дом, квартиру и машину. Люди выбирались из города на эвакуационном автобусе благодаря волонтерам. Автобусы забивались быстро. В них в первую очередь сажали семьи с детьми и пожилых людей. Если оставалось место, только тогда садились остальные желающие.

«Мы ждали до последнего, но потом поняли, что школа и больница разрушены, училище сгорело, - дальнейшая жизнь там невозможна. Отремонтировать дом, вставить стекла в окна еще можно, но как учить детей, если школа разбита?» – задается вопросом Надежда.

Несмотря на все пережитое, женщина смотрит с оптимизмом в будущее. Говорит, что ей очень понравился поселок Васильево, а также отношение местных жителей, соучастие к их проблемам. Раньше жительница Луганской области работала на химическом предприятии машинистом. Ее супруг трудился там же электриком. В Татарстане супруги планируют трудоустроиться на одном предприятии – заводе имени Серго. Туда в скором времени для вынужденных переселенцев из Украины будет устроена экскурсия.

«Воды в нашем доме не было, у малышки не было памперсов и каши»

Вика Мандур пришла на ярмарку вакансий вместе с шестимесячной дочкой Настей, чтобы найти работу мужу. Она приехала в Татарстан из города Ясиноватая Донецкой области с двумя детьми. Второму ребенку сейчас шесть лет. Вика живет вместе с детьми в санатории, а ее супруг пока снимает вместе с братом квартиру.

«Добирались двое суток на поезде, конечно, было очень тяжело. Возле моего дома на Украине рядом снаряды ложились, но, к счастью, в дом не попали. Воды в нашем доме не было, у малышки не было памперсов и каши. Выживали, как могли», – вспоминает Вика.

Вика Мандур: «Воды в нашем доме не было, у малышки не было памперсов и каши. Выживали, как могли» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Молодая мама говорит, что страх за жизнь, здоровье и будущее детей вынудил ее покинуть родные края.

«В Мариуполе была сильная бомбежка. У нас в Ясиноватой тоже дома горели, было много разрушений. Я живу в центре города, а били по окраинам», – уточнила Вика.

В Татарстане семье уже обещали помочь с устройством малышей в детский сад и школу. Супруг Вики раньше работал электриком и газовщиком. В Татарстане ему найти новую работу будет несложно, считает женщина. Сейчас, когда, казалось бы, что все страшное уже позади, она до сих пор не может до конца оправиться от пережитого.

«Самолеты пролетают, и становится страшно. Такое ощущение, что сейчас снаряд прилетит», – говорит мама двоих детей.

Вика Мандур покинула свой дом весной, когда уже заметно потеплело. В Татарстан, где еще лежит снег, она приехала без теплой одежды. Здесь ее семье помогли с теплыми вещами, детскими вещами, памперсами и смесями. За теплый прием женщина благодарна властям и жителям республики.

Завод имени Серго предложил переселенцам 200 вакансий

На ярмарке вакансий перед соискателями выступили представители предприятий Зеленодольского района. Заместитель гендиректора по персоналу и соцполитике Завода имени Серго Артем Коновалов сообщил, что предприятию требуется около 200 рабочих.

Заместитель гендиректора по персоналу и соцполитике Завода имени Серго Артем Коновалов сообщил, что предприятию требуется около 200 рабочих Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Вакансии у нас абсолютно различные. В основном нам требуются люди на производство холодильных приборов и торгового медицинского оборудования, поскольку у нас завершена программа модернизации данного производства. Это слесари механосборочных работ, наладчики, аппаратчики, грузчики, транспортировщики. Есть вакансии поваров, медсестер, электриков», – пояснил он корреспонденту «Татар-информа».

Средний размер зарплаты на предприятии составляет 30-40 тыс. рублей в месяц. Уже на этой неделе, 8 апреля, предприятие проведет для всех желающих экскурсию, покажет соискателям производство. На экскурсию сегодня записались более 20 человек.

АО «Васильевский хлебозавод» пока предлагает всего три вакансии, но в перспективе рассматривает возможность выделить дополнительные рабочие места.

«У нас актуальны вакансии водителя, пекаря и упаковщика. К нам сегодня подходила женщина, которая ищет работу оператора котельной. Мы ее данные записали, потому что наш контингент предпенсионного возраста. У нас упаковщик в месяц зарабатывает 16-18 тыс. рублей, водители зарабатывают от 20-25 тыс. рублей и выше», – проинформировала инспектор отдела кадров предприятия Татьяна Александрова.

Татьяна Александрова: «У нас актуальны вакансии водителя, пекаря и упаковщика» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На сегодняшней ярмарке вакансий нашелся кандидат на должность пекаря на «Васильевский хлебозавод». Завтра он придет на предприятие, чтобы более подробно изучить должностные обязанности. Кроме того, еще одна женщина согласилась на должность упаковщицы.

На рынке труда Зеленодольского района на каждого безработного приходится 5-6 вакансий

Директор центра занятости Зеленодольска Светлана Гататдинова проинформировала, что в санатории «Васильевский» проживает 92 вынужденных переселенца, в том числе более 40 человек трудоспособного возраста. Все они желают трудоустроиться.

«Сегодня мы предлагаем разные вакансии, начиная от водителей, грузчиков, контролеров, и заканчивая продавцами, пекарями. Размер среднемесячной зарплаты составляет от 25 до 45 тыс. рублей, это достойная зарплата для района. Сейчас идет оформление документов, чтобы люди могли официально трудоустроиться», – подчеркнула спикер.

Светлана Гататдинова: «Размер среднемесячной зарплаты составляет от 25 до 45 тыс. рублей, это достойная зарплата для района» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Такие ярмарки вакансий в санатории будут проходить теперь на регулярной основе, следующая планируется 12 апреля. На нее будут приглашены представители других предприятий. Консультационный пункт службы занятости будет здесь работать два раза в неделю – по вторникам и четвергам.

В целом на рынке труда Зеленодольского района сейчас на каждого официально зарегистрированного безработного приходится 5-6 вакансий. В целом в районной базе данных насчитывается 2,5 тыс. вакансий. Промышленные предприятия нуждаются в рабочих, а также в специалистах высокой квалификации, инженерах. Также в районе требуются врачи и педагоги.