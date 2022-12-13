Дети мобилизованных жителей Альметьевска поедут в Казань на Кремлевскую елку

Дети мобилизованных альметьевцев, которые учатся в 1-4-х классах, примут участие в Кремлевской елке, которая пройдет 22 декабря в Казани. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Для 115 детей будет организована экскурсия в музей Казанского Кремля и просмотр спектакля «Новогодние игрушки» артистов Казанского цирка.

25 декабря в Казани состоится Республиканская елка для учащихся 5-11-х классов с участием Президента Республики Рустама Минниханова. На праздник приглашены 140 детей, среди них дети-сироты, дети из многодетных семей, лидеры детских и молодежных общественных организаций, одаренные дети, отличники учебы, победители соревнований, фестивалей и конкурсов, а также дети мобилизованных граждан.

В Центре детско-юношеского творчества с 19 по 23 декабря пройдут новогодние представления. В них примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты и оставшиеся без попечения родителей, одаренные дети, а также для учащиеся студий и кружковых объединений и те, чьи отцы были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 25 декабря состоится торжественное открытие городской елки для жителей и гостей города. Праздничные мероприятия продлятся с 24 декабря по 7 января.