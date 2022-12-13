Мэр Альметьевска о Новом годе: «Не сокращаем, а наращиваем детские мероприятия»

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире рассказал, как в этом году в городе и районе пройдут новогодние гулянья. Он призвал горожан не забывать, что Новый год — это в первую очередь детский и семейный праздник.

«Поэтому мы ни в коем случае не сокращаем, а, наоборот, даже наращиваем детские мероприятия, которые будут проводиться в предстоящий период времени», — отметил градоначальник.

Для детей за счет бюджетных средств к Новому году закуплены сладкие подарки. Все дети, посещающие детские сады, получат их на утренниках, а школьники с 1-го по 8-ой класс включительно соответственно в школе.

«Дети мобилизованных граждан, чьи малыши ещё не посещают детские сады, получат подарки 20 декабря на празднике в Центре детского-юношеского творчества. Остальные дети — сироты, с инвалидностью, малообеспеченные и многодетные — те, кто не посещает образовательные учреждения, получат подарки как и ранее, в установленном порядке через отделение соцзащиты», — сообщил Нагуманов.

Все новогодние мероприятия будут организованы с целью дать возможность провести время со своей семьей и близкими людьми.

25 декабря состоится торжественное открытие городской елки для жителей и гостей города. Праздничные мероприятия продлятся с 24 декабря по 7 января. Всего определено шесть основных площадок для уличных событий: парк «Здоровье», площадь Нефтяников, поселок Нижняя Мактама (возле Дворца культуры), скверы «Каракуз и «Яшьлек» и площадка около Центра компетенции.

«В этом году принято решение об отмене салюта, а для украшения города используется прошлогодние украшения. Масштабных мероприятий и народных гуляний организовывать не будем», — отметил глава района.