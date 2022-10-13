Дети мобилизованных челнинцев посмотрели премьеру «Маугли» театра кукол «Экият»

Театр кукол «Экият» показал премьеру нынешнего театрального сезона «Маугли» в Набережных Челнах детям призванных из запаса. Показ прошел на сцене Набережночелнинского драмтеатра имени Аяза Гилязова. Об этом «Татар-информу» сообщили в театре «Экият».

Показ прошел по поручению мэра Автограда Наиля Магдеева. Юные челнинцы пришли в сопровождении мам или бабушек. Видео опубликовано в Telegram-канале местной мэрии.

Замруководителя исполкома Рамиль Халимов, обращаясь к зрителям, заявил, что малыши в зале — это дети героев и защитников.

«Ваши папы призваны в ряды Вооруженных сил. Мы все гордимся вашими папами. Мэр города Набережные Челны Наиль Гамбарович Магдеев принял решение поддержать семьи мобилизованных солдат — в городе отменена оплата за детский сад, кружки и секции бесплатные, организовано бесплатное питание в школах. Скоро осенние каникулы, предложим вашим детям посещение мероприятий, которые будут проходить в городе», — сказал он.

По словам художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева, музыкально-пластический спектакль «Маугли» по произведению Редьярда Киплинга несет в себе вечную идею борьбы добра против зла и коварства. «И конечно, как и должно быть в жизни, побеждает добро и торжествует справедливость», — отметил он.

Супруга мобилизованного Дениса Беляева пришла на спектакль с тремя детьми — двоих из них пригласили на просмотр через образовательные учреждения. «Детям важны такие мероприятия, чтобы отвлечься. Они постоянно спрашивают о папе», — заметила жительница Челнов.

Другая челнинка — Лариса пришла на показ с внуком Тимуром. До этого они еще не были в обновленном здании театра. «Всё очень понравилось», — поделилась она впечатлениями.

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