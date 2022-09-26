Дети Лисичанска получили благотворительную помощь из Татарстана

Шесть грузовых машин с благотворительной помощью от татарстанцев получили жители ЛНР. В состав делегации, сопровождавшей груз, вошла депутат Госдумы ФС РФ, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. О встрече с жителями Лисичанска она рассказала в интервью «Татар-информу».

«Недавно делегация, в составе которой кроме меня были депутат Госсовета республики Камиль Нугаев и руководитель исполкома Партии "Единая Россия" Марат Самигуллин, посетила Луганскую Народную Республику. Мы доставили благотворительную помощь жителям города Лисичанск. Это шесть грузовых машин общим весом 56 тонн с мукой, продуктами питания, медикаментами, стеклопакетами, емкостями для воды, хозяйственными товарами, свечами, теплыми вещами», — сообщила она.

Детям Лисичанска доставили не только ранцы с учебными принадлежностями, но и спортивный инвентарь для уроков физкультуры. Минспорт РТ передал спортивный инвентарь в те школы, которые открылись в сентябре.