Дети из татарстанской семьи на свои деньги вместо детской площадки купили УАЗ для фронта

Дети из многодетной семьи решили купить УАЗ для бойцов СВО вместо детской площадки. Об этом сегодня рассказали на телемарафоне «Вступай в армию Победы!».

Семья Казамаровых из села Благодатное Нижнекамского района оказывает помощь фронту — родители изготавливают окопные свечи и собирают средства для приобретения техники. Их дети, сыновья Лев и Яков и дочь Татьяна, следуя примеру родителей, решили пожертвовать свои сбережения для помощи бойцам. Деньги они копили на детскую площадку, но в итоге отдали их на покупку УАЗа для участников спецоперации.

«У нас есть своя волонтерская группа "Благо", состоящая из 270 человек — жителей соседних населенных пунктов. Вместе мы собираем гуманитарную помощь. Один УАЗик у нас уже был в работе — мы его ремонтировали перед отправкой. И вот во время одного из обычных семейных ужинов поступила заявка на еще одну машину. Дети услышали это и предложили отдать свои деньги», — поделился глава семейства Николай Казамаров.

«Мы вместе решили отдать свои деньги, чтобы купить машину для солдат. Мы очень долго копили, начиная с самого дня рождения», — рассказала старшая из детей Татьяна.

Родители, зная своих детей, даже не удивились такому решению.

«Я сначала сказал: "Как же так, мы ведь копили на детскую площадку, уже подготовили место для нее, осталось только заказать". Но потом мы с супругой поняли — если дети хотят помочь, это приблизит Победу», — отметил Николай.

Елена поделилась, что всегда вместе с детьми собирали гуманитарную помощь для бойцов СВО.

«Мы всегда делали окопные свечи вместе, дети постоянно помогали нам: чистили банки, нарезали картон. Помогали делать сухие души. Когда комплектовали посылки, они приходили и все складывали. Наверное, потому что мы — одно целое, и мы никого не принуждаем, поэтому у нас такие дети», — рассказала Елена.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн - на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «Вконтакте».

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