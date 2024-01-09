Дети из Татарстана встретили Новый год в Форосе

Фото предоставлено МЦ «Сәләт — Ак Барс»

Новый, 2024 год в молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» встретил 61 ребенок из Республики Татарстан и Республики Крым.

В конце декабря на базе МЦ «Сәләт — Ак Барс» в Форосе стартовала профильная смена «Офык.Кышлау», направленная на проработку у участников так называемых soft skills. Дети занимались вокалом, актерским мастерством, сценической речью, приобретали навыки выступления перед публикой. Гости из Татарстана вернулись в Казань 9 января на комфортабельном поезде Симферополь — Казань-2.

«В первую очередь хочется поблагодарить родителей, что несмотря на общепринятое [представление], что Новый год — это семейный праздник, они прислушались к свои детям и позволили им встретить праздник в кругу друзей. Да, на зимнюю смену приехали дети, которые уже не в первый раз у нас, и им было архиважно еще раз прочувствовать „сәләтовскую“ атмосферу», — заметила директор смены Лейсан Низамова.

За время пребывания в лагере дети участвовали в интеллектуальных играх, создавали fashion-показы, ставили театрализованные постановки, выступали на музыкальных вечерах. Кроме того, для них проводились мотивационные встречи с педагогами и наставниками.

«Я не первый раз отдыхаю в детских лагерях. Только здесь всё по-другому, в „Сәләт — Ак Барс“ — очень круто! Всё новое, чистое. Программа отличается, здесь поэтому легко найти друзей. Жаль, что только смена так быстро закончилась», — поделился впечатлениями Шамиль из Азнакаева.

«В лагере такие открытые дети. Все стремятся к общению. Больше всего мне запомнилась новогодняя ночь, мы все были взволнованны. Все ребята старались участвовать в процессе. После вкусного ужина у нас был „дискәтүк“. Да, мы тут с татарстанскими ребятами учим татарский, все кричалки я уже знаю наизусть. Планирую в следующую смену приехать „апашкой“, айдаманом», — рассказала о приобретенном опыте Вика из Симферополя.

В новогоднюю ночь участники смены по традиции посмотрели сразу два новогодних обращения: Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Загадав желание под бой курантов, они вместе исполнили гимн России, рассказали в пресс-службе центра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за новогодние каникулы в лагерях Татарстана должны были отдохнуть свыше 6 тыс. детей.