В этом году дети из Татарстана будут добираться до лагерей Крыма только на поездах

В этом году доставка детей в оздоровительные лагеря Крыма из Татарстана будет осуществляться только поездами, самолеты использоваться не будут. Это связано с ситуацией в России и мире. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Никогда не говорим никогда, но сегодня мы исходим из текущей ситуации. На этот год мы провели работу над железнодорожными составами», – отметил собеседник.

Он пояснил, что отказ от самолетов связан с введением санкций, из-за которых могут возникнуть вопросы к безопасности воздушного судна.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 5 тыс. детей из Татарстана отправятся на отдых в Крым и Краснодарский край.