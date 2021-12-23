Дети из пострадавшего от взрыва дома в Челнах приглашены на елку мэра

28 детей из трех подъездов дома 48/20, пострадавшего при взрыве, получили приглашение на елку мэра, которая состоится во дворце культуры «КАМАЗ». Им будет представлена музыкальная сказка «Морозко», сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Такое поручение дал мэр города Наиль Магдеев.

Часть детей по ряду причин не смогут посетить представление, в их числе и семья Чигвинцевых.

Поэтому накануне их посетили главные персонажи Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с руководителем администрации Автозаводского района Винером Харисовым они вручили детям новогодние сладкие подарки и игрушки.

На аппаратном совещании замруководителя исполкома Челнов уточнил, что традиционно елки мэра проходят с 20 по 28 декабря. В этом году их посетят 6,3 тыс. детей из малообеспеченных семей, активистов общественных организаций и отличников учебы. В этом году школьники, помимо «Морозко», смогут посмотреть спектакль русского драматического театра «Мастеровые» «Пигмалион. Шоу», новогоднюю сказку «„Чǝчǝк күлмǝк“» — татарского драматического театра им. Аяза Гилязова, волшебную музыкальную историю «Изумрудная сказка» — Органного зала, новогоднее представление «Сказка старого календаря».

Ранее мэр Челнов распорядился, чтобы все жильцы пострадавших квартир дома 48/20 встретили Новый год в отремонтированном жилье, о чем сообщало ИА «Татар-информ».