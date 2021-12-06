В пострадавшем от взрыва газа доме 48/20 в Набережных Челнах началась отделка квартир

В Набережных Челнах активно продолжаются восстановительные работы в доме 48/20, который пострадал от взрыва бытового газа 25 октября этого года. Об обстановке в доме на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Автограда Илья Зуев.

«Активно ведутся ремонтные работы, они проходят внутри квартир, выбраны отделочные материалы. Планируем в обозначенные сроки эти работы завершить», — рассказал докладчик.

Мэр Автограда поставил задачу, чтобы жители трех подъездов — 10-го, 11-го и 12-го — встретили Новый год в родных стенах.

По информации «Челнинских известий», жильцы пострадавших квартир сами выбирали материалы. Исполнительный директор ГК «Профит» Анатолий Кондюков поделился, что оформление стен сделано полностью по вкусу владельцев жилья.

«Они сами ездили по гипермаркетам, искали подходящие для себя варианты. По обоям все определились. Есть случаи, когда просят обыграть комнаты комбинированными обоями, разными по фактуре и расцветке. Идем на встречу. По плитке и дверям заявки собраны не все — ждем. Жильцы должны нам скинуть артикулы товаров, которые мы должны приобрести», — отметил представитель «Профита».

Что же касается напольного покрытия, то всем жильцам настелят линолеум из-за лимита финансирования.

«Если жильцы хотят видеть у себя в квартире другое покрытие, то они могут его закупить сами, а наши сотрудники смонтируют. То же самое по сантехническому оборудованию. Раковины, унитазы, ванны приобретаем по единому стандарту. Если жильцы хотят джакузи, то опять-таки за свой счет, а мы подключим», — пояснил исполнительный директор ГК.

Входные двери в обновленных квартирах будут у всех одинаковыми, а также у всех будут застеклены балконы, кроме одной квартиры, где взорвался газ. Наследники этой квартиры пока не объявились.