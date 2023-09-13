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Дети из ЛНР вернулись домой после летних каникул в Татарстане
Школьники из Рубежного завершили летнюю оздоровительную кампанию в Татарстане и вернулись на родину. Ребята провели две смены в оздоровительных лагерях «Молодежный» и «Березка».
Для 88 юных рубежан была организована специальная культурно-развлекательная программа. Дети побывали на экскурсиях, приняли участие в творческих конкурсах и спортивных состязаниях, а также прошли медицинское обследование.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что 98 детей и подростков из Рубежного провели лето под Казанью в одном из живописных мест Высокогорского района в лагере «Молодежный».
Всего летом 2023 года в Татарстане смогли отдохнуть 176 школьников из города Рубежный.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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