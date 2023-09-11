Школьники из Рубежного вернулись домой после каникул в летнем лагере в РТ

Молодые рубежане вернулись с отдыха из Татарстана. Три недели 98 детей и подростков провели под Казанью в одном из живописных мест Высокогорского района в лагере «Молодежный».

Фото: «Татар-информ»

Во время отдыха ребята побывали на экскурсии в столице Татарстана, где для них организовали культурно-развлекательную программу.

В ближайшие дни из Татарстана на родину вернутся еще почти 100 школьников Рубежного, которые сейчас отдыхают в оздоровительных лагерях.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.