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Школьники из Рубежного вернулись домой после каникул в летнем лагере в РТ
Молодые рубежане вернулись с отдыха из Татарстана. Три недели 98 детей и подростков провели под Казанью в одном из живописных мест Высокогорского района в лагере «Молодежный».
Во время отдыха ребята побывали на экскурсии в столице Татарстана, где для них организовали культурно-развлекательную программу.
В ближайшие дни из Татарстана на родину вернутся еще почти 100 школьников Рубежного, которые сейчас отдыхают в оздоровительных лагерях.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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