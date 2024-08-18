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Дети Делона назвали причину смерти артиста
Причиной смерти легендарного французского актера Алена Делона стала «продолжительная болезнь». Об этом рассказали трое детей артиста, передает Agence France-Presse.
Дети актера, Ален-Фабьен, Анушка и Энтони, также отметили, что он мирно ушел из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ален Делон скончался на 89-м году жизни. В 2019-м артист перенес два инсульта. Последнее время он страдал от рака лимфатической системы.
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