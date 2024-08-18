AFP: Скончался французский актер Ален Делон

Ален Делон в фильме «С новым годом, мамы!» (2012)

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Легендарный французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на троих детей артиста.

В 2019 году Делон перенес два инсульта, после которых испытывал ряд проблем со здоровьем (в том числе он страдал от рака лимфатической системы). Весной этого года суд поместил его под режим усиленной опеки.

Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа Со. После развода родителей воспитывался в приемной семье. В 17-летнем возрасте записался в парашютно-десантные войска корпуса морской пехоты и был отправлен во Вьетнам, который Франция пыталась удержать за собой.

После демобилизации в 1956 году работал официантом, грузчиком и разносчиком газет. Дебютировал в кино в 1957-м во второстепенной роли в фильме Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». В 1958-м сыграл главную роль в картине Пьера Гаспар-Юи «Кристина».

Известность пришла к артисту немного позже, после фильмов Рене Клемана «На ярком солнце» (1960), Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960) и «Леопард» (1962), Кристиан-Жака «Черный тюльпан» (1964).

Славу Делона упрочили такие картины, как «Искатели приключений» Робера Энрико (1967), «Самурай» Жан-Пьера Мельвиля (1967), «Бассейн» Жака Дере (1968), «Сицилийский клан» Анри Вернёя (1969), «Вдова Кудер» Пьера Гранье-Дефера (1971).

На протяжении 1960–1980-х годов актер оставался идеалом мужской красоты и секс-символом мирового кинематографа. В 1984 году он был удостоен премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в драме Бертрана Блие «Наша история».

В 1998 году Делон объявил об уходе из кинематографа, но уже в 2000-м состоялось его возвращение. В частности, в 2006-м он снялся в комедии Тома Лангманна и Фредерика Форестье «Астерикс на Олимпийских играх». В 2017 году объявил об окончательном завершении актерской карьеры. Всего на его счету более ста киноролей.

Артист работал в том числе и с советскими и российскими кинематографистами. В 1979-м он снялся в политическом детективе Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43» (вышел в прокат в 1981-м), а в 2012-м — в одной из новелл поставленной несколькими режиссерами комедии «С новым годом, мамы!», где сыграл самого себя.