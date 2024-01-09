Дети бойцов СВО в Менделеевске получили 250 подарков с «Елки желаний»

Дети военнослужащих из Менделеевского района получили 250 подарков по акции «Елка желаний». Такие цифры на деловом совещании в администрации озвучил глава района Радмир Беляев.

«Отдельное внимание мы уделили детям участников СВО. Каждого пригласили на спектакль „Щелкунчик“, елки и другие мероприятия. Также вручили 250 подарков по акции „Елка желаний“», — отметил он.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова дети из районов получили приглашение на республиканскую елку. Ее также посетили 100 детей из Менделеевского района.

Замруководителя исполкома по социальным вопросам Дамир Ханзаров доложил, что в Менделеевском районе в новогодние праздничные дни прошло более 140 культурных мероприятий, которые посетили 14,5 тыс. человек.

Кроме этого состоялись спортивные турниры, молодежные акции и мероприятия в образовательных организациях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске открылся филиал фонда «Защитники Отечества».