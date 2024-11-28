Дети бойцов СВО из Альметьевска смогут бесплатно отдохнуть в зимних лагерях Татарстана

Дети военнослужащих из Альметьевского района Татарстана смогут бесплатно отдохнуть в зимних лагерях. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в этом году организуются две смены в лагерях, которые предоставят не только отдых, но и образовательные возможности для детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Первая смена пройдет со 2 по 19 декабря в лагере «Саулык» в Набережных Челнах. Вторая смена пройдет в лагере «Берсут» в Мамадыше с 10 по 27 декабря.

В лагерях предусмотрен непрерывный образовательный процесс, что позволит детям не только отдыхать, но и развиваться. Транспорт до лагеря и обратно будет предоставлен.

Для того чтобы записать ребенка в один из лагерей, необходимо предоставить ряд документов: копию паспорта родителя, копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка старше 14 лет, копию СНИЛС ребенка, справку с места обучения, справку об участии отца в спецоперации.

Для получения дополнительной информации и записи детей в лагеря можно обратиться в Молодежный центр по адресу: Альметьевск, ул. Ленина, 21. Телефон для справок: 8 (8553) 45-49-46.

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