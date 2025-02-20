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Политика 20 февраля 2025 19:21

Детей в Татарстане оградят от информации с пропагандой чайлдфри

Детей в Татарстане оградят от информации с пропагандой чайлдфри
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане защитят детей от информации, пропагандирующей отказ от деторождения. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон об отдельных мерах по защите прав и законных интересов ребенка, принят на седьмом заседании Госсовета РТ VII созыва.

«Законопроект разработан в целях защиты и укрепления традиционных семейных ценностей. Статью 4 этого закона предлагается дополнить положением о защите ребенка от информации, пропагандирующей отказ от деторождения», – сказала депутат Алсу Надршина.

Документ направлен на приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

Ранее Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.

#законопроект #рождение детей
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