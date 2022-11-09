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Общество
9 ноября 2022  10:00
Эльза Кузнецова

Детей мобилизованных челнинцев примут в детские сады вне очереди

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Детей мобилизованных из Набережных Челнов примут в дошкольные организации вне очереди. Соответствующее постановление подписано 7 ноября и.о. руководителя исполкома Ильей Зуевым. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Автограда.

Эта категория льготников получила право наряду с детьми судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, чернобыльцев, погибших или ставших инвалидами военнослужащих, участвовавших в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. 

Также исполком напоминает, что право первоочередного зачисления в детсад имеют дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, дети из многодетных семей, дети сотрудников полиции и другие. 

Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев высказался о праздновании Нового года в период спецоперации. Он поручил устроить полноценный праздник для детей.

#Набережные Челны
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