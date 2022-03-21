Детей из многодетных семей не станут лишать бесплатного питания в школах Нижнекамска

В Нижнекамске сохранится бесплатное питание для школьников из многодетных семей. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

В прошлом месяце власти Нижнекамска объявили, что с 1 апреля семьи, где воспитывается четверо и более детей, начнут оплачивать его на общих основаниях. Планировалось, что данная мера позволит сделать помощь нуждающимся и малообеспеченным семьям более адресной. Однако данное постановление вызвало негативную реакцию со стороны родителей школьников. Некоторые из них написали, что будут обращаться к руководству страны и лично к Президенту России Владимиру Путину.

«Решение было до 1 апреля промониторить ситуацию. Половина родителей смогли принести справки, половина все-таки считаются не нуждающимися. Но, несмотря на это, мной принято решение, что мы эту поддержку оставляем», — поделился докладчик.

Сейчас в городе и районе бесплатно питаются более 1,1 тыс. учеников из многодетных семей, на эти цели требуется более 8 млн рублей.

«Я думаю, что этот вопрос будем решать. Это свыше 8 млн рублей, но, несмотря на это, я думаю, что мы будем изыскивать возможности для поддержки многодетных семей, семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Я просил бы глав поселений еще раз проанализировать ситуацию, руководителей СТОС тоже на местах посмотреть, какие сложности, руководителей образовательных учреждений. Дети должны питаться, здесь никаких вопросов у нас не должно быть. Необходимо контролировать и качество питания, несмотря на то, что есть рост цен. Мы должны обеспечить безопасность детей и их здоровья», — подытожил Муллин.