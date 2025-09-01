«Первый важный шаг вы уже сделали»: как Минниханов напутствовал студентов КГМУ

Казанский государственный медицинский университет торжественно встретил новый учебный год: более 900 первокурсников надели белые халаты и услышали напутственные слова от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Какие разработки показали ему студенты, за что вуз наградили высшей наградой РТ – в репортаже «Татар-информа».





У стен Казанского государственного медицинского университета сегодня прошел праздничный сбор первокурсников

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«С сегодняшнего дня вы – наши коллеги»

У стен Казанского государственного медицинского университета сегодня прошел праздничный сбор первокурсников. В белых халатах, символе будущей профессии, юноши и девушки встретили День знаний. На их лицах читалось легкое волнение, но это не мешало им охотно заводить знакомства с однокурсниками и с интересом разглядывать расписание занятий.

На новоиспеченных студентов с гордостью смотрели их родители, а приветствовали будущих медиков их преподаватели, руководители министерств и ведомств, а также главные врачи больниц Республики Татарстан.

«С сегодняшнего дня вы (студенты первого курса, – прим. Т-и) наши коллеги. Очень надеюсь, что мы бодро пройдем до того дня, когда вы присягнете клятве Гиппократа, и мы вместе начнем работать в практической медицине. Потратьте время учебы с пользой, чтобы положить основу для своей дальнейшей профессиональной жизни», – сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина рассказала, что именно медико-профилактический факультет КГМУ является основной базой для подготовки врачей санитарной службы. Она отметила, что студенты проходят практику в том числе в стенах Управления Роспотребнадзора.

Более 900 первокурсников надели белые халаты и услышали напутственные слова от Раиса Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

«Вам предстоит освоить чрезвычайно сложную, но благородную и нужную профессию врача»

На торжественное мероприятие прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов. Сразу после приезда руководителя республики прошла церемония поднятия флага вуза.

«Вы приступаете к учебе в одном из старейших и авторитетных медицинских вузов России. В ближайшие годы вам предстоит освоить чрезвычайно сложную, но вместе с тем благородную и нужную профессию врача. Уверен, что под руководством опытных преподавателей и наставников вы справитесь со всеми трудностями и присоединитесь к тем, кто посвятил себя служению людям. Первый важный шаг на этом пути вы уже сделали», – обратился Рустам Минниханов к первокурсникам КГМУ.

Раис Татарстана поделился, что, присутствуя на подобных мероприятиях, он убеждается: республику по праву считают одним из ведущих образовательных центров России.

«У нас обучается порядка 150 тысяч студентов, в том числе 22 тысячи иностранных граждан. Закономерно, что республика выступает полюсом притяжения для молодежи со всего мира», – сказал Рустам Минниханов.

Алексей Созинов передал студентам-первокурсникам символический «Ключ знаний» Фото: rais.tatarstan.ru

«Вы только начинаете свой путь в медицине, вы – наше будущее»

Раис отметил, что КГМУ всегда находился в авангарде инновационной образовательной среды и научных исследований в Татарстане. Также вуз не забывает о занятиях спортом, искусством и творчеством, а также патриотическом воспитании молодого поколения.

Ректор КГМУ Алексей Созинов рассказал, что на первый курс университета в этом году поступили 915 человек. Зачислены 536 студентов из 31 страны. Студенты выдержали большой конкурс. В среднем по вузу он составил 28,4 человека на место. 55 новоиспеченных студентов – стобалльники по ЕГЭ, 12 – победители российских олимпиад.

«Мы смотрим на вас как на тех, кто только начинает свой путь в медицине, но перед нами – наше будущее. Это будущие главные врачи, профессоры, ректоры и министры середины XXI века. Для того, чтобы занять эти позиции, предстоит очень много трудиться, участвовать в медицинской и социальной помощи с сегодняшнего дня», – сказал ректор КГМУ.

Алексей Созинов передал студентам-первокурсникам символический «Ключ знаний». В небо взмыли белые голуби.

Рустаму Минниханову провели экскурсию по главному зданию Казанского медуниверситета Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы видим вашу неустанную заботу о здоровье жителей»

Рустаму Минниханову провели экскурсию по главному зданию Казанского медуниверситета. Члены регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» познакомили Раиса со своей деятельностью.

«Мы помогаем врачам в медицинских учреждениях, обучили первой помощи более 15 тыс. человек и увеличили число доноров крови на 30%. Последний год мы вели сбор гуманитарной помощи», – сказала студентка лечебного факультета Азалия Янтыкова.

В настоящее время в Татарстане работают девять местных отделений «Волонтеров-медиков». Их работу координирует волонтерский центр «Наш выбор» Казанского ГМУ. Деятельность волонтерской организации поддерживают Минздрав Республики Татарстан и крупные общероссийские организации.

«Вся наша работа – это, прежде всего, диалог с жителями Татарстана. Рустам Нургалиевич (Минниханов, – прим. Т-и), вы поддержали огромное количество инициатив татарстанцев, и мы постоянно слышим слова искренней благодарности за вашу работу, за стремление сделать нашу республику еще лучше, превратить ее в самое привлекательное место для жизни. Эта народная поддержка вдохновляет и нас, волонтеров-медиков. Мы видим вашу неустанную заботу о здоровье жителей», – сказала руководитель волонтерского центра «Наш выбор» Полина Мальцева.

Раису Татарстана показали разработки студентов КГМУ Фото: rais.tatarstan.ru

Робот для выдачи таблеток и реабилитация ветеранов СВО

Раису Татарстана показали разработки студентов КГМУ. В их числе – мобильное приложение, определяющее по снимкам УЗИ количество жира и толщину жирового слоя у пациента. Технология помогает клиникам обслуживать большее количество пациентов за меньшее время.

Студент Руслан Малышкин представил проект по реабилитации бойцов СВО с травмами рук. Его «реставратор мобильности» представляет собой портативное устройство для реабилитации верхних конечностей, которое с помощью искусственного интеллекта подбирает индивидуальные нагрузки для каждого пациента.

В числе тех, кто презентовал Раису республики свои разработки, был и ученик 11 класса казанской школы №98 Максим Сазонов. Школьник спроектировал робот для своевременной выдачи таблеток. Устройство может передвигаться по дому, способно поддерживать видеосвязь с родственниками пациента и снабжено функцией голосового управления.

Руководитель патриотического клуба «Феникс» Ильназ Шакиров, студент пятого курса медико-биологического факультета Казанского ГМУ, познакомил Раиса Республики Татарстан с деятельностью своего подразделения. Клуб обеспечивает безопасность мероприятий и порядок в общежитиях, занимается профилактической работой и сотрудничает с правоохранительными органами.

В Казанском государственном медицинском университете работает клуб подводного плавания «Бентос». Его участники проводят подводно-поисковые экспедиции в местах боев Великой Отечественной войны. За время существования клуба было организовано 122 экспедиции, а найденные артефакты переданы в музеи Казани, Краснодара, Новороссийска, Симферополя и Мурманска.

В актовом зале Казанского ГМУ Рустам Минниханов наградил коллектив вуза орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

«Ни в одном городе мира нет столько улиц, названных в честь врачей, как в Казани»

В актовом зале Казанского ГМУ Рустам Минниханов наградил коллектив вуза орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда присуждена за особо выдающиеся заслуги коллектива университета в развитии системы здравоохранения и большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

«Развитие высшей школы всегда занимало важное место среди приоритетов нашей республики. Особое внимание уделяется медицинскому профилю. Казань – один из трех российских городов, где функционируют сразу три организации медицинского образования. Ни в одном городе мира нет столько улиц, названных в честь врачей, как в Казани», – отметил Раис РТ.

Рустам Минниханов назвал КГМУ ключевым элементом медицинского образования Татарстана. Более 210 лет вуз «служит кузницей кадров, выпуская крупных ученых и организаторов здравоохранения».

«Два века борьбы за здоровье людей в республике»

«В год 80-летия Великой Победы не могу не сказать о том вкладе, который внес КГМУ в дело разгрома нацистской Германии. Более 1,7 тыс. выпускников университета самоотверженно сражались за жизнь бойцов Красной Армии на передовой и в госпиталях, а сам вуз готовил медиков для фронта и тыла. Сегодня коллектив КГМУ продолжает демонстрировать высочайший уровень патриотизма и гражданской ответственности. В ходе специальной военной операции студенты и сотрудники вуза одними из первых пришли на помощь российским военнослужащим и добровольцам, а также жителям новых территорий», – подчеркнул глава Татарстана.

Как отметил Раис РТ, университет готовит военных хирургов и повышает квалификацию тех медиков, кто принимает участие в СВО. Благодаря вузу в республике многократно увеличилось количество врачей, а медицинскую помощь стали получать жители самых отдаленных районов региона. Рустам Минниханов напомнил о том, что представители КГМУ рисковали жизнью, работая в красных зонах коронавирусных госпиталей.

«История нашего университета – история великих. Это два века борьбы за здоровье людей в республике, в стране и во всем мире. Это – наша жизнь. Высокую награду мы принимаем как поддержку работы всего коллектива. Мы будем стараться и впредь делать всё, чтобы люди в Татарстане жили здорово и счастливо», – заключил ректор КГМУ Алексей Созинов.